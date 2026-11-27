Veröffentlicht am 27.11.2026

Bad Bramstedt. Am Samstag, 5. Dezember 2026, um 16 Uhr gibt es in der Maria-Magdalenen-Kirche ein Advents- und Weihnachtssingen. Die Veranstalter versprechen den Besucherinnen und Besuchern eine Pause vom Trubel der Vorweihnachtszeit.

Auf dem Programm steht eine bunte Auswahl an Advents- und Weihnachtsliedern. Es singen der Gospelchor MaMaSpirit und die Kantorei Bad Bramstedt. Die beiden Chöre zeigen, wie unterschiedlich Musik zur Weihnachtszeit klingen kann. Ein Instrumentalensemble begleitet sie. Bei vielen Liedern kann das Publikum mitsingen. Die Gesamtleitung hat Kirchenmusikdirektor Ulf Lauenroth.

Termin: Samstag, 5. Dezember 2026, 16 Uhr Ort: Maria-Magdalenen-Kirche, Bad Bramstedt Eintritt: frei