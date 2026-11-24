Veröffentlicht am 24.11.2026

Wenn Lichter funkeln, der Duft von Punsch und winterlichen Leckereien in der Luft liegt und Menschen zusammenkommen, um gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen, dann wird es wieder gemütlich in Bad Bramstedt. Vom 4. bis 6. Dezember 2026 lädt das neue Bramstedter Winterdorf zum Verweilen, Genießen und Begegnen ein. Hinter dem neuen Namen stehen dabei vertraute Gesichter: Das engagierte Organisationsteam, das bereits seit vielen Jahren hinter der beliebten Tradition steht, führt die Veranstaltung unter neuem Namen und mit einem neuen Erscheinungsbild fort.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Markt einen neuen Standort bezogen: den Parkplatz an der Roland Oase. Hintergrund des Umzugs waren die gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit von Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Eine Durchführung auf dem Bleeck, dem traditionellen Bad Bramstedter Marktplatz, wäre nur mit erheblichen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen und entsprechend hohen Kosten möglich gewesen. Mit dem Parkplatz an der Roland Oase wurde eine Alternative gefunden, die den notwendigen Sicherheitsanforderungen besser gerecht wird und gleichzeitig neue Möglichkeiten für die Gestaltung des Marktes eröffnet.

Was zunächst vor allem eine organisatorische Entscheidung war, erwies sich als echter Gewinn. Die geschützte Fläche, die gute Erreichbarkeit und die kurzen, unkomplizierten Wege sorgten für viel positive Resonanz. Vor allem aber entstand eine heimelige Atmosphäre, die zum Bleiben und gemeinsamen Genießen einlud.

Dieses besondere Gefühl soll sich nun auch im neuen Erscheinungsbild widerspiegeln. Das bewährte Organisationsteam hat sich daher für den Namen „Bramstedter Winterdorf“ und ein dazu passendes neues Logo entschieden. Beides steht für Gemütlichkeit, Gemeinschaft und einen Ort, an dem sich Menschen aller Generationen begegnen können. Die Veranstaltung knüpft damit unmittelbar an die langjährige Tradition des Bad Bramstedter Weihnachtsmarktes an und entwickelt diese behutsam weiter.

„Wir organisieren diesen Markt seit vielen Jahren mit viel Herzblut und freuen uns jedes Mal aufs Neue, wenn die Menschen hier zusammenkommen. Natürlich war es zunächst eine große Veränderung, den traditionsreichen Standort auf dem Bleeck zu verlassen. Aber die Sicherheitsanforderungen und die damit verbundenen Kosten haben uns vor neue Herausforderungen gestellt. Umso schöner war es zu erleben, wie gut der neue Platz angenommen wurde. Es ist eine ganz eigene, gemütliche Atmosphäre entstanden. Genau dieses Gefühl möchten wir mit dem Bramstedter Winterdorf weitertragen. Der Name ist neu, aber die Begeisterung und das Engagement dahinter sind geblieben“, erklärt Günther Pfeiffer, Sprecher des Organisationsteams.

Auch Bürgermeister Felix Carl begrüßt die Weiterentwicklung des Marktes: „Traditionen leben davon, dass sie bewahrt, aber auch weiterentwickelt werden. Der Umzug im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass aus notwendigen Veränderungen etwas sehr Schönes entstehen kann. Besonders freut mich, dass die Menschen, die diesen Markt seit vielen Jahren mit großem ehrenamtlichem Engagement gestalten, auch weiterhin dafür sorgen, dass Bad Bramstedt in der Winterzeit einen besonderen Ort der Begegnung hat. Dafür gebührt ihnen ein herzlicher Dank.“

Zeiten: Fr 16.00 - 22.30 Uhr // Sa 13.00 - 22.30 Uhr // So 11.00 - 18.00 Uhr