Veröffentlicht am 20.11.2026

Bad Bramstedt. Mitreden, mitgestalten und die eigene Stadt ein Stück inklusiver machen: Am Donnerstag, 14. Januar 2027, um 18.30 Uhr wird im Marstall im Schloss der Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Bad Bramstedt neu gewählt. Es ist bereits die zweite Wahl seit der Einrichtung des Gremiums. Die Stadt Bad Bramstedt ruft ausdrücklich dazu auf, sich selbst zur Wahl zu stellen und von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den neuen Beirat zu wählen.

Der Beirat hat sich in seiner ersten Amtszeit zu einer wichtigen Stimme für die Belange von Menschen mit Behinderungen entwickelt. In den vergangenen Jahren wurde bereits viel bewegt: Mit unterschiedlichen Aktionen, Projekten und Initiativen hat das Gremium auf Barrieren im Alltag aufmerksam gemacht, das Bewusstsein für Inklusion gestärkt und wichtige Impulse für ein besseres Miteinander gesetzt. Dabei zeigt sich immer wieder, wie wertvoll es ist, wenn Menschen mit Behinderungen ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven unmittelbar in die Entwicklung ihrer Stadt einbringen.

„In den vergangenen Jahren haben wir erlebt, wie viel entstehen kann, wenn Menschen sich engagieren und ihre Perspektiven einbringen. Unser Beirat hat bereits unglaublich viel angestoßen und dazu beigetragen, dass Inklusion in Bad Bramstedt sichtbarer und selbstverständlicher wird. Aber wir wissen auch: Es gibt noch viele Barrieren, die wir gemeinsam abbauen müssen. Deshalb wünschen wir uns viele Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sich zur Wahl zu stellen und die Zukunft unserer Stadt aktiv mitzugestalten“, sagt Nadine Stolten-Zimmer, die den Beirat seitens der Stadt Bad Bramstedt betreut.

Denn Inklusion bedeutet weit mehr als abgesenkte Bordsteine oder barrierefreie Zugänge. Es geht um gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen, um gegenseitiges Verständnis und darum, dass niemand aufgrund einer Behinderung ausgeschlossen wird. Der Beirat trägt dazu bei, diese Themen dauerhaft im Blick zu behalten und die Interessen von Menschen mit Behinderungen in kommunale Entscheidungsprozesse einzubringen.

Mit der anstehenden Neuwahl bietet sich die Gelegenheit, diese Arbeit fortzusetzen, neue Ideen einzubringen und eigene Schwerpunkte zu setzen. Die Stadt Bad Bramstedt ermutigt daher ausdrücklich zur Kandidatur. Wer sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzen und Veränderungen vor Ort mitgestalten möchte, ist eingeladen, sich zur Wahl zu stellen. Ebenso wichtig ist eine rege Beteiligung an der Wahl selbst, denn ein Beirat lebt von der Unterstützung und den unterschiedlichen Perspektiven der Menschen, die er vertritt.

Die Wahl findet am Donnerstag, 14. Januar 2027, um 18.30 Uhr im Marstall im Schloss Bad Bramstedt statt. Die Stadt Bad Bramstedt freut sich auf viele Kandidatinnen und Kandidaten sowie eine große Beteiligung an der Wahl. Denn eine inklusive Stadt entsteht dort, wo Menschen ihre Zukunft gemeinsam gestalten.