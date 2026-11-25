Veröffentlicht am 25.11.2026

Bad Bramstedt. In der Adventszeit wird der Bad Bramstedter Bleeck wieder zur Bühne für vorweihnachtliche Kultur, Musik und gesellige Begegnungen: Vom 7. bis 23. Dezember 2026 öffnet der „BleeckZauber“ mit seinem Lebendigen Adventskalender immer montags bis freitags um 18:00 Uhr ein neues Türchen mitten in der Innenstadt.

Gemeinsam mit lokalen Vereinen, Chören, Schulen sowie der Kirche erwartet Bürgerinnen, Bürger und Gäste ein abwechslungsreiches Abendprogramm direkt am Roland. Ob Chorgesang, Posaunenklänge, Tanz, Jazz, Trommelrhythmen – jeden Veranstaltungsabend sorgt ein anderer Akteur für eine kleine vorweihnachtliche Auszeit. Auch für das leibliche Wohl ist an jedem Abend mit heißem Glühwein, knackigen Würstchen und vielen Leckereien gesorgt. Alle Einnahmen aus dem Verkauf kommen einem guten Zweck zugute: Sie fließen je zur Hälfte an die Freiwillige Feuerwehr und in die Finanzierung des lokalen Kinderfilmprojekts ‚Kleine Augen – Das Geheimnis in der Tierarztpraxis‘, der Fortsetzung des Erfolgsfilms ‚Das Geheimnis der toten Vögel‘.

Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher zum großen Abschluss am Mittwoch, 23. Dezember, wenn die Roland Feuerwehr den Bleeck übernimmt. Schon in den vergangenen Jahren legten sich die Kameradinnen und Kameraden zum Finale mächtig ins Zeug und sorgten mit kreativen Ideen für vorweihnachtliche Stimmung auf dem Platz. Was genau in diesem Jahr geplant ist, bleibt noch eine Überraschung – sicher ist jedoch, dass der Roland wieder im blauen Licht erstrahlen und der Abend einen besonders festlichen Ausklang bereithalten wird.

Das Programm des BleeckZauber 2026 im Überblick:

Mo., 7. Dezember: BleeckZauber-Eröffnung – Eröffnung & Gesang der Klasse 1a der Grundschule Maienbeeck

BleeckZauber-Eröffnung – Eröffnung & Gesang der Klasse 1a der Grundschule Maienbeeck Di., 8. Dezember: Jazz For You – Grooviger Jazz & vorweihnachtliche Klänge

Jazz For You – Grooviger Jazz & vorweihnachtliche Klänge Mi., 9. Dezember: TC Roland – Weihnachtliches Tanz-Feeling auf dem Bleeck

TC Roland – Weihnachtliches Tanz-Feeling auf dem Bleeck Do., 10. Dezember: Mamaspirit – Gefühlvoller Gospel & winterliche Melodien

Mamaspirit – Gefühlvoller Gospel & winterliche Melodien Fr., 11. Dezember: Kveerbeed – Handgemachte alte & neue Weihnachtslieder

Kveerbeed – Handgemachte alte & neue Weihnachtslieder Mo., 14. Dezember: TC Roland – Tanz und gute Laune

TC Roland – Tanz und gute Laune Di., 15. Dezember: Ev.-Luth. Kirche Bad Bramstedt – Stimmungsvoller Auftritt des Posaunenchores

Ev.-Luth. Kirche Bad Bramstedt – Stimmungsvoller Auftritt des Posaunenchores Mi., 16. Dezember: Frauenchor – Besinnliche Weihnachtslieder auf dem Bleeck

Frauenchor – Besinnliche Weihnachtslieder auf dem Bleeck Do., 17. Dezember: Die Singerei – Musikalische Weihnachten

Die Singerei – Musikalische Weihnachten Fr., 18. Dezember: Rolandchor – Stimmungsvolle und festliche Chormusik

Rolandchor – Stimmungsvolle und festliche Chormusik Mo., 21. Dezember: Fit4Drums – Weihnachtliches Trommeln

Fit4Drums – Weihnachtliches Trommeln Di., 22. Dezember: Der Wohnzimmerchor – Gemütliche Winter- und Weihnachtsmusik

Der Wohnzimmerchor – Gemütliche Winter- und Weihnachtsmusik Mi., 23. Dezember: Roland Feuerwehr – Der Roland im Blaulicht – Buntes Treiben zum Abschluss

Der Besuch des Lebendigen Adventskalenders ist kostenfrei. Unterstützt wird der BleeckZauber 2026 freundlich von Edeka Dirk Möller, famila und REWE. Alle Informationen sind auch online unter www.badbramstedt.de/kultur sowie auf den Social-Media-Kanälen (Stadt Bad Bramstedt und „Zum Glück. Was los.“) zu finden.