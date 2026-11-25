Bad Bramstedt. In der Adventszeit wird der Bad Bramstedter Bleeck wieder zur Bühne für vorweihnachtliche Kultur, Musik und gesellige Begegnungen: Vom 7. bis 23. Dezember 2026 öffnet der „BleeckZauber“ mit seinem Lebendigen Adventskalender immer montags bis freitags um 18:00 Uhr ein neues Türchen mitten in der Innenstadt.
Gemeinsam mit lokalen Vereinen, Chören, Schulen sowie der Kirche erwartet Bürgerinnen, Bürger und Gäste ein abwechslungsreiches Abendprogramm direkt am Roland. Ob Chorgesang, Posaunenklänge, Tanz, Jazz, Trommelrhythmen – jeden Veranstaltungsabend sorgt ein anderer Akteur für eine kleine vorweihnachtliche Auszeit. Auch für das leibliche Wohl ist an jedem Abend mit heißem Glühwein, knackigen Würstchen und vielen Leckereien gesorgt. Alle Einnahmen aus dem Verkauf kommen einem guten Zweck zugute: Sie fließen je zur Hälfte an die Freiwillige Feuerwehr und in die Finanzierung des lokalen Kinderfilmprojekts ‚Kleine Augen – Das Geheimnis in der Tierarztpraxis‘, der Fortsetzung des Erfolgsfilms ‚Das Geheimnis der toten Vögel‘.
Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher zum großen Abschluss am Mittwoch, 23. Dezember, wenn die Roland Feuerwehr den Bleeck übernimmt. Schon in den vergangenen Jahren legten sich die Kameradinnen und Kameraden zum Finale mächtig ins Zeug und sorgten mit kreativen Ideen für vorweihnachtliche Stimmung auf dem Platz. Was genau in diesem Jahr geplant ist, bleibt noch eine Überraschung – sicher ist jedoch, dass der Roland wieder im blauen Licht erstrahlen und der Abend einen besonders festlichen Ausklang bereithalten wird.
Das Programm des BleeckZauber 2026 im Überblick:
- Mo., 7. Dezember: BleeckZauber-Eröffnung – Eröffnung & Gesang der Klasse 1a der Grundschule Maienbeeck
- Di., 8. Dezember: Jazz For You – Grooviger Jazz & vorweihnachtliche Klänge
- Mi., 9. Dezember: TC Roland – Weihnachtliches Tanz-Feeling auf dem Bleeck
- Do., 10. Dezember: Mamaspirit – Gefühlvoller Gospel & winterliche Melodien
- Fr., 11. Dezember: Kveerbeed – Handgemachte alte & neue Weihnachtslieder
- Mo., 14. Dezember: TC Roland – Tanz und gute Laune
- Di., 15. Dezember: Ev.-Luth. Kirche Bad Bramstedt – Stimmungsvoller Auftritt des Posaunenchores
- Mi., 16. Dezember: Frauenchor – Besinnliche Weihnachtslieder auf dem Bleeck
- Do., 17. Dezember: Die Singerei – Musikalische Weihnachten
- Fr., 18. Dezember: Rolandchor – Stimmungsvolle und festliche Chormusik
- Mo., 21. Dezember: Fit4Drums – Weihnachtliches Trommeln
- Di., 22. Dezember: Der Wohnzimmerchor – Gemütliche Winter- und Weihnachtsmusik
- Mi., 23. Dezember: Roland Feuerwehr – Der Roland im Blaulicht – Buntes Treiben zum Abschluss
Der Besuch des Lebendigen Adventskalenders ist kostenfrei. Unterstützt wird der BleeckZauber 2026 freundlich von Edeka Dirk Möller, famila und REWE. Alle Informationen sind auch online unter www.badbramstedt.de/kultur sowie auf den Social-Media-Kanälen (Stadt Bad Bramstedt und „Zum Glück. Was los.“) zu finden.
- Datum/Zeit: 7. bis 23. Dezember 2026, montags bis freitags jeweils 18:00 Uhr
- Veranstaltung: BleeckZauber – Lebendiger Adventskalender
- Ort: Bleeck (am Roland), Bad Bramstedt
- Veranstalter: Stadt Bad Bramstedt
- Eintritt: kostenfrei