Veröffentlicht am 26.11.2026

Bad Bramstedt. Die Stadt und die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt präsentieren das Bundespolizeiorchester Hannover in Begleitung von Shereen Adam am Sonntag, den 29. November, im Kurhaustheater Bad Bramstedt. Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr. Die Türen des Theaters sind ab 16:00 Uhr geöffnet. Traditionell und Jahr für Jahr widmet sich die Bundespolizei dem guten Zweck mit einem vorweihnachtlichen Konzert und bietet ein buntes musikalisches Programm mit Klassik, Rock, Pop und Weihnachtsliedern.

Gesanglich begleitet Shereen Adam: Ob Jazz, Soul oder Pop, die Braunschweigerin mit nubischen Wurzeln überzeugt mit ihrer facettenreichen berührenden Stimme und macht jeden Auftritt besonders. Shereen stand bereits mit vielen Orchestern und Big Bands auf der Bühne. Gastauftritte mit Roger Cicero und Michael Schulte prägten ihre Laufbahn ebenso wie aktuelle Projekte mit der Jazzkantine. Das Bundespolizeiorchester Hannover ist eines von insgesamt drei Orchestern der Bundespolizei. Zuletzt spielten im Juni 2026, anlässlich des 75jährigen Bestehens der Sicherheitsbehörde, alle drei Orchester aus Hannover, Berlin und München gemeinsam in der Potsdamer Metropolishalle im Filmpark Babelsberg imposant auf. Unter der Leitung von Matthias Wegele und moderiert von Dirk Hillebold kommt das Orchester nun nach Bad Bramstedt und nimmt das Publikum mit auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise. Sämtliche Erlöse fließen in die Hände gemeinnütziger und karikativer Zwecke. Bürgermeister Felix Carl und Normen Großmann, Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, machen sich in diesem Jahr für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen stark. Die Erlöse des Konzerts gehen zu gleichen Teilen an das Kinderfilmprojekt „Kleine Augen“ und über die Initiative „Bundespolizei for Kids“ an den Verein „Die Muschel e.V.“, der schwerkranken Kindern und Jugendlichen und deren Familien mit einem ambulanten Hospizdienst zur Seite steht. Beide Organisationen informieren bereits vor Beginn des Konzertes im Foyer über Ihre Arbeit und freuen sich auf interessierte Besucher. Stadt und Bundespolizei hoffen, dass das Konzert, wie in den Jahren zuvor, ausverkauft sein wird und damit gemeinsam wichtige Unterstützung für die wertvolle ehrenamtliche Arbeit geleistet werden kann.

Tickets für das Konzert kosten im Vorverkauf 13,00 € und an der Abendkasse, sofern nicht bereits im Vorverkauf vergriffen, 15,00 €. Als Vorverkaufsstellen stehen EDEKA Möller, die Kundeninfo im Familamarkt, Bäckerei Wittorf, die Info in der Auenlandklinik und die Touristeninformation im Schloss, dem Amt zum Glück, in Bad Bramstedt zur Verfügung.