Veröffentlicht am 23.11.2026

Bad Bramstedt. Der Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt e. V. (kurz: bvv) freut sich, auch in diesem Jahr vom 1. bis 24. Dezember 2026 einen abwechslungsreichen Adventskalender präsentieren zu können.

Zahlreiche Geschäfte und Betriebe laden an ihrem jeweiligen Aktionstag mit besonderen Angeboten, kleinen Präsenten und weihnachtlichen Überraschungen zum Einkaufsbummel ein. Schon von Weitem weisen ein übergroßer, beleuchteter Weihnachtsmann sowie ein Stern mit der jeweiligen Kalendernummer im Schaufenster auf die teilnehmenden Betriebe hin.

„Wir freuen uns, mit dem Adventskalender die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen“, so Sarah Schroedter, Kassenwartin des bvv. „Die Betriebe haben sich wieder besondere Aktionen und schöne Überraschungen für ihre Kunden überlegt. Lassen Sie sich überraschen!“

Welche Aktionen an den einzelnen Tagen auf die Besucher warten, verrät die Teilnehmerliste, die in allen teilnehmenden Geschäften ausliegt. Aktuelle Informationen gibt es außerdem auf der Instagram-Seite des bvv unter @bvv_badbramstedt.

Eine besondere Geste gibt es in diesem Jahr zum Nikolaustag: Anstelle der traditionellen Nikolausstiefel-Aktion haben sich der bvv und famila Bad Bramstedt entschieden, gemeinsam die örtliche Tafel mit einer Spende zu unterstützen. Damit möchten beide Partner gerade in der Vorweihnachtszeit ein Zeichen der Solidarität setzen und Menschen aus der Region unterstützen.

Teilnehmende Betriebe:

Neue Apotheke am Kirchenbleeck

findefuxx

Amt zum Glück

Anna Saggau Cosmetics

Die grüne Halle

Famila Bad Bramstedt

Kiwebu e. V.

Ihr Anzeiger

Team Online

Tee & 1000 Ideen

Malerteam Schroedter

Parfümerie Kaland

Glaserei Manske

Betten Paulsen

Edeka Möller

LL Immobilien

TUI Reisecenter

Fitness World Bad Bramstedt

Bäckerei Tackmann

Buchhandlung Galensa

Wer seinen Weihnachtseinkauf in Bad Bramstedt gezielt planen möchte, sollte unbedingt einen Blick auf die Aktionsübersicht werfen. Der bvv und die teilnehmenden Betriebe freuen sich auf viele Besucher, besondere Angebote und eine stimmungsvolle Adventszeit in Bad Bramstedt.

Foto: bvv