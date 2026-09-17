Veröffentlicht am 17.09.2026

Bad Bramstedt. Musik, gute Laune und eine mitreißende Stimmung im Foyer: Das Format „KurhausKaraoke“ hat sich im Kurhaustheater Bad Bramstedt zu einem echten Publikumsfavoriten entwickelt. Am Freitag, den 25. September 2026, heißt es ab 19:00 Uhr wieder: Mikrofon an und einfach gemeinsam Spaß haben.

Unter dem Motto „Deine Stimme zählt!“ verwandelt sich das Foyer des Theaters einmal mehr in eine offene Musikbühne. Egal ob ambitionierte Gesangstalente, mutige Einsteiger oder reine Duschdiven – hier geht es nicht um den perfekten Ton, sondern um das gemeinsame Erlebnis. Von zeitlosen Klassikern bis zu den aktuellen Chart-Hits ist alles erlaubt, was Stimmung bringt.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig: Lieblingssong aussuchen, auf die Bühne treten und loslegen. Wer lieber nicht selbst singen möchte, genießt den Abend im Publikum und feuert die Auftretenden an. Der Eintritt ist kostenfrei. Die kommenden Termine im Überblick:

• Freitag, 25. September 2026, ab 19:00 Uhr • Freitag, 18. Dezember 2026, ab 19:00 Uhr