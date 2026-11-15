Veröffentlicht am 15.11.2026

Bad Bramstedt. Gesünder essen, das eigene Körpergewicht besser verstehen und gleichzeitig acht Wochen kostenlos im Fitnessstudio trainieren – was zunächst nach einem klassischen Neujahrsangebot klingt, hat einen anderen Hintergrund: Die Fitness World in Bad Bramstedt startet ein achtwöchiges Ernährungsprogramm, dessen Kosten von vielen gesetzlichen Krankenkassen vollständig oder zu einem großen Teil übernommen werden können.

Gerade zum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, ihre Ernährung umzustellen, Gewicht zu reduzieren oder insgesamt gesünder zu leben. Doch häufig scheitern die guten Vorsätze bereits nach wenigen Wochen. „Das Problem ist oftmals nicht der fehlende Wille, sondern dass viele Menschen gar nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen“, erklärt Kristian Adebahr, Geschäftsführer der Fitness World.

Genau hier soll das neue Angebot ansetzen. Über einen Zeitraum von acht Wochen beschäftigen sich die Teilnehmer Schritt für Schritt mit den Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung, ihren bisherigen Gewohnheiten und alltagstauglichen Veränderungen. Die Wissensvermittlung erfolgt dabei weitgehend flexibel und digital, sodass sich das Programm unabhängig von festen Kurszeiten in den persönlichen Alltag integrieren lässt.

Drei Körperanalysen zeigen die persönliche Entwicklung

Eine Besonderheit ist die persönliche Begleitung vor Ort. Zu Beginn, nach vier Wochen und zum Abschluss finden jeweils Betreuungstermine in der Fitness World statt. Dabei werden professionelle Körperanalysen durchgeführt, die unter anderem Aufschluss über die Körperzusammensetzung geben. Die Ergebnisse werden gemeinsam mit einem Trainer ausgewertet und individuelle Fragen besprochen.

„Uns ist wichtig, dass die Teilnehmer nicht einfach nur Informationen erhalten, sondern auch nachvollziehen können, was sich bei ihnen persönlich verändert“, erklärt Adebahr. Dabei gehe es ausdrücklich nicht ausschließlich um Gewichtsverlust, sondern vielmehr um ein langfristig gesünderes Ernährungsverhalten.

Acht Wochen Fitnessstudio gibt es obendrauf

Für zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte eine begleitende Aktion sorgen: Wer sich im Aktionszeitraum von Dezember bis Februar für das Ernährungsprogramm anmeldet, darf die Fitness World während der gesamten acht Wochen kostenlos nutzen. Das umfasst neben dem Gerätetraining auch die weiteren regulären Trainings- und Wellnessangebote des Studios.

Auch die drei persönlichen Betreuungstermine einschließlich der Körperanalysen werden ohne zusätzliche Gebühren angeboten. Teilnehmer zahlen somit lediglich den regulären Preis des Präventionsprogramms. Wer das achtwöchige Programm vollständig absolviert, kann sich die Kosten anschließend je nach Krankenkasse ganz oder zu einem großen Teil erstatten lassen.

Mit der Aktion möchte die Fitness World zeigen, dass gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung keine getrennten Themen sein müssen. Gleichzeitig erhalten Interessierte die Möglichkeit, das Fitnessstudio und seine Angebote unverbindlich kennenzulernen.

Wer Interesse an dem Ernährungsprogramm hat, kann sich unverbindlich an die Fitness World in Bad Bramstedt wenden. Dort kann gemeinsam geprüft werden, ob und in welcher Höhe die eigene Krankenkasse die Teilnahme am Programm finanziell unterstützt.