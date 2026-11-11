Veröffentlicht am 11.11.2026

Bad Bramstedt. Mitreißende Rhythmen und bewegende Stimmen erwarten die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 27. November 2026, in der Maria-Magdalenen-Kirche. Um 19.30 Uhr beginnt dort das diesjährige Gospelkonzert von MaMmaSpirit. Auf dem Programm stehen neue und bekannte Gospelsongs, Spirituals und Grooves, ergänzt um afrikanische Klänge.

Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Ulf Lauenroth. Am Klavier begleitet Chris Merkel den Chor, am Schlagzeug sitzt Udo Janssen. Für das abwechslungsreiche Programm haben die Sängerinnen und Sänger in zusätzlichen Proben geübt. Den Abschluss der Vorbereitung bildet ein Probenwochenende vom 13. bis 15. November in Malente.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Karten kosten 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Vorverkauf im Kirchenbüro, beim Amt zum Glück und bei EDEKA Möller. In der Pause werden Sekt, Orangensaft und Brezeln verkauft.