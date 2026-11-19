Veröffentlicht am 19.11.2026

Großenaspe. Was geschieht, wenn die Gedichte Heinrich Heines auf englische Übersetzungen treffen und daraus neue Lieder entstehen? Eine ungewöhnliche musikalisch-literarische Begegnung erwartet das Publikum beim letzten KinG-Konzert in diesem Jahr.

Auf Einladung des Vereins KinG – Kultur in Großenaspe e.V. gastiert das Hamburger Ensemble „Stella’s Morgenstern“ am Samstag, den 5. Dezember 2026, um 16:00 Uhr im Kulturraum der Gemeinde Großenaspe, Heidmühler Weg 14.

Unter dem Titel „Lebensfahrt – Life‘s Voyage“ präsentiert das Duo Stella Morgenstern und Andreas Hecht ein außergewöhnliches Programm, das Literatur und Musik auf faszinierende Weise miteinander verwebt.

Das Hamburger Trio hat sich auf eine besondere Entdeckungsreise durch die Lyrik Heinrich Heines begeben. In Tel Aviv stießen die Musiker eher zufällig auf einen Gedichtband des berühmten deutschen Dichters – in einer englischen Übersetzung. Aus dieser Begegnung entwickelte sich die Idee, Heines Gedichte in ihren deutschen Originalfassungen und englischen Übertragungen musikalisch neu zu entdecken.

Die Vertonungen bewegen sich zwischen Poesie und Lebensfreude, zwischen Nachdenklichkeit und musikalischer Leichtigkeit. Neben deutschen und englischen Texten finden auch hebräische, spanische und jiddische Sprache ihren Platz. Damit entsteht ein facettenreicher musikalischer Kosmos, der der Weltoffenheit und Aktualität Heinrich Heines auf besondere Weise entspricht.

Stella Morgenstern übernimmt Gesang, Moderation und spielt unter anderem Ukulele, Autoharp, Kalimba und Shruti-Box. Und Andreas Hecht ergänzt das Klangspektrum mit Gesang, Gitarre, Lautengitarre und Perkussion. Die vielfältige Instrumentierung verleiht den Heine-Vertonungen einen ganz eigenen Charakter.

Das Ensemble ist seit 15 Jahren unterwegs und hat sich mit seinen außergewöhnlichen Literatur- und Musikprogrammen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus einen Namen gemacht, u.a. beim Klezmore in Wien, dem Yiddish Summer Weimar, dem Jüdischen Musikfestival in Trondheim und Klezfest Lviv in der Ukraine.

Veranstalter des Konzerts ist KinG-Kultur in Großenaspe e. V. Wie alle Veranstaltungen des Vereins ist auch dieses Konzert eintrittsfrei. Über eine Spende am Ausgang freut sich der Verein.