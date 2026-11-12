Veröffentlicht am 12.11.2026

Das Kurhaustheater Bad Bramstedt lädt mit seinem beliebten KurhausTheaterKlub zum stimmungsvollen After-Work ein: Am Donnerstag, 19. November 2026, um 19:00 Uhr steht das Quartett Moles Ahead im gemütlichen Foyer auf der Bühne.

Die Band nimmt ihr Publikum mit auf eine Entdeckungsreise durch den Jazz. Unter dem Begriff „Underground Jazz“ vereint das Ensemble Funk, Jazzrock, Latin und neu interpretierte Standards – von Klassikern wie Herbie Hancocks Watermelon Man über groovige Rhythmen bis hin zu atmosphärischen Eigenkompositionen. Besetzt mit Florian Gerlspeck (Saxophon), Lothar Hotz (Keyboard), Martin Loose (Bass) und Rainer von Soosten (Schlagzeug) verspricht der Abend ein schönes Live-Erlebnis in entspannter Lounge-Atmosphäre. Der Eintritt ist frei, die Künstler spielen auf Hutgabe.

Wem der Sinn nach Pop und festlichen Klängen steht, kann sich schon jetzt auf den nächsten Termin des KurhausTheaterKlubs freuen: Am Donnerstag, 10. Dezember 2026, um 19:00 Uhr bringt das beliebte Duo Jenny & Steve zwei Wochen vor Weihnachten festlich-frischen Pop, zeitlose Klassiker und Weihnachtslieder auf die Foyer-Bühne.

Aber auch außerhalb des KurhausTheaterKlubs ist im November und Dezember viel los im Kurhaustheater. Unter anderem erwartet die Gäste das Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters am Sonntag, den 29. November 2026, um 17:00 Uhr. Das renommierte Orchester aus Hannover präsentiert gemeinsam mit Solist Shereen Adam eine beeindruckende Mischung aus Klassik, Pop und Rock für den guten Zweck.

Wem mehr nach einem Musical ist, kommt beim Familienstück „Weihnachtsfieber“ am, Donnerstag, den 3. Dezember 2026, um 16:00 Uhr voll auf seine Kosten. Ein magisches Weihnachtsmusical von und mit Annkathrin Köper und Leon Rückert für die ganze Familie ab ca. 4 Jahren rund um das turbulente Treiben in der Wichtelwerkstatt.

Wer selbst der Star auf der Bühne sein möchte, kommt am Freitag, den 18. Dezember 2026, ins Kurhaustheater zum Kurhaus-Karaoke und singt seine Lieblingssongs einfach selbst.

Informationen zu Tickets und Vorverkaufsstellen für die zahlreichen weiteren Events sind im Kultur- und Tourismusbüro Amt. Zum Glück. (Bleeck 16) sowie online unter www.badbramstedt.de/kultur erhältlich.