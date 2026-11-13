Veröffentlicht am 13.11.2026

Am ersten Adventswochenende zeigt der Modellbahn-Club der JFS seine N-Spur-Anlage. Zum ersten Mal gibt es dazu einen Klavier-Marathon unter dem Motto „Das offene Klavier“.

Der Modellbahn-Club der Jürgen-Fuhlendorf-Schule e. V. lädt am ersten Adventswochenende zu seiner Ausstellung ein. Am Sonnabend, 28. November, und am Sonntag, 29. November 2026, ist die Mensa der Schule im Düsternhoop 48 jeweils von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Zu sehen ist die Modellbahnanlage des Clubs in der Nenngröße N, also im Maßstab 1:160. Schülerinnen und Schüler aus drei Schulen der Umgebung bauen, betreuen und bespielen sie gemeinsam mit Ehemaligen.

Neu ist in diesem Jahr die Musik: Parallel zur Ausstellung findet der 1. JFS-Klavier-Marathon unter dem Motto „Das offene Klavier“ statt. So können die Gäste den Zügen zuschauen und dabei Klaviermusik hören.

Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich der Club. Weitere Informationen gibt es unter www.mbc-jfs.de.