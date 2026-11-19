Veröffentlicht am 19.11.2026

Bad Bramstedt. Gewaltprävention, Selbstvertrauen und praktische Handlungsmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt eines kostenlosen Workshops am 5. Dezember.

Hinschauen, aufmerksam sein und Gewalt nicht schweigend hinnehmen – dafür stehen die Orange Days. Die internationale Aktionszeit vom 25. November bis zum 10. Dezember macht auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam und ruft dazu auf, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen anzustoßen.

In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Bramstedt, Mimi-Anna Westphalen, veranstaltet die Volkshochschule Bad Bramstedt im Rahmen der Orange Days den Workshop „Selbstverteidigung für Frauen – Stark durch Wissen und Handlung“.

„Die Orange Days erinnern uns daran, dass Gewalt gegen Frauen uns alle angeht. Prävention, Aufklärung und gesellschaftliche Aufmerksamkeit sind wichtige Schritte, um Gewalt entgegenzuwirken. Frauen zu stärken, ihnen Wissen über ihre Rechte zu vermitteln und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, ist dabei ein wichtiger Baustein“, betont Mimi-Anna Westphalen, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Bramstedt.

Der vierstündige Workshop wird von Markus Broich geleitet und verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Übungen. Die Teilnehmerinnen beschäftigen sich mit verschiedenen Gewaltformen, häuslicher Gewalt, dem Erkennen von Gefahrensituationen sowie den rechtlichen Grundlagen der Notwehr. Darüber hinaus werden praktische Selbstverteidigungstechniken vermittelt, die auch ohne große körperliche Kraft angewendet werden können. Ziel ist es, die eigene Wahrnehmung zu stärken, Grenzen selbstbewusst zu setzen und in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben.

„Selbstverteidigung beginnt nicht erst dann, wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt. Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu kennen, sind wichtige Fähigkeiten. Wir möchten Frauen und Mädchen mit diesem Workshop darin bestärken, selbstbewusst aufzutreten, ihre Grenzen zu schützen und sich aktiv für die eigene Sicherheit einzusetzen“, sagt Rhyan Fritzel, Geschäftsführerin der VHS Bad Bramstedt.

Der Workshop findet am Samstag, 5. Dezember 2026, von 10 bis 14 Uhr in der VHS Bad Bramstedt statt. Die Teilnahme ist kostenlos und für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren möglich.

Eine Anmeldung ist per E-Mail an anmeldung@vhs-badbramstedt.de möglich.

Mit dem Angebot möchten die VHS Bad Bramstedt und die Gleichstellungsbeauftragte ein Zeichen im Rahmen der Orange Days setzen und Frauen darin bestärken, ihre Grenzen zu kennen, ihrer Intuition zu vertrauen und die eigenen Handlungsmöglichkeiten wahrzunehmen.