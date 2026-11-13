Veröffentlicht am 13.11.2026

Sie sind klein, leuchtend grün und können Erstaunliches leisten: Torfmoose. Die unscheinbaren Pflanzen sind die Baumeister lebendiger Hochmoore. Sie speichern große Mengen Wasser, wachsen in die Höhe und bilden über lange Zeiträume neuen Torf. So kann Kohlenstoff dauerhaft im Moorboden gebunden werden. Damit diese natürlichen Klimaschützer möglichst schnell in einen wiedervernässten Bereich des Grotmoors bei Bad Bramstedt zurückkehren, bekommen sie jetzt tatkräftige Unterstützung.

Bei einer groß angelegten Ansiedlungsaktion übertragen Moor-Expert*innen und Wissenschafler*innen Torfmoose aus einem nassen, bewaldeten Teil des Grotmoors in einen kürzlich wiedervernässten Moorbereich. Dafür entnehmen sie die wassergesättigten Pflanzen vorsichtig von Hand, transportieren sie in großen Kisten an ihren neuen Standort und bringen sie dort aus. Dabei gilt für die Empfängerfläche, das in etwa zehn Prozent beimpft werden müssen, damit die Torfmoose sich dann von allein ausbreiten. „Mit der Wiedervernässung schaffen wir die Grundlage dafür, dass ein Moor wieder lebendig werden kann. Aber bis sich die typischen Torfmoose von selbst ansiedeln, können Jahre vergehen. Mit der gezielten Übertragung wollen wir den Prozess beschleunigen und dem Moor einen wichtigen Anschub geben“, erklärt Lea Zink, Moor-Expertin der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. „Denn erst wenn Torfmoose wieder wachsen und neuen Torf bilden, kann das Moor langfristig auch wieder Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden.“

Kleine Pflanzen, große Wirkung

Torfmoose sind wahre Wasserspeicher und spielen eine Schlüsselrolle für das Wachstum von Hochmooren. Während ihre oberen Pflanzenteile weiterwachsen, sterben die unteren nach und nach ab. Unter den dauerhaft nassen, sauerstoffarmen Bedingungen werden sie nur unvollständig zersetzt - so entsteht über viele Jahre neuer Torf.

Wird ein Moor entwässert, gelangt Sauerstoff an den Torf. Dieser zersetzt sich und setzt klimaschädliches Kohlendioxid frei. Die Wiedervernässung stoppt beziehungsweise reduziert diesen Prozess erheblich. Damit sich anschließend wieder eine typische, torfbildende Moorvegetation entwickeln kann, müssen sich Torfmoose erneut ansiedeln.

Forschende begleiten Ansiedlung

Wie gut die Übertragung der Torfmoose funktioniert, untersuchen die beteiligten Wissenschaftler*innen in den kommenden Monaten. Sie beobachten, ob die Pflanzen an ihrem neuen Standort anwachsen und sich weiter ausbreiten.

An der Aktion beteiligt sind die AG Geobotanik Schleswig-Holstein, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein sowie Wissenschaftler*innen der Universität Greifswald.

Mit der gezielten Ansiedlung auf den Moorflächen der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten wollen Projektbeteiligte Erfahrungen sammeln, wie sich die Entwicklung wiedervernässter Moorflächen unterstützen lässt - und damit einen weiteren Beitrag zum langfristigen Schutz der Moore und des Klimas leisten.

Foto: Viele helfende Hände waren nötig, um die Torfmoose überall im Moor einzubringen. Projektleiterin Lia Ruhrus von der AG Geobotanik und Vytas Huth, Moorexperte der Uni Greifswald (2. Und 3. V.l.) sind sehr zufrieden mit dem ersten Schritt der Torfmoos-Ansiedlung. Jetzt kontrollieren sie regelmäßig, ob die Wiederansiedlung tatsächlich erfolgreich war.