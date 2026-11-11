Veröffentlicht am 11.11.2026

Bad Bramstedt. Die Grünen Bad Bramstedt lesen am Freitag, dem 20.11.2026 von 15:30 – 17:00 Uhr im Sozialkaufhaus Anziehungspunkt, Maienbeeck 6-8 in Bad Bramstedt vor.

„Wir nehmen am bundesweiten Vorlesetag teil, weil wir Lesen für eine wichtige Fähigkeit zur Demokratiebildung halten. Wer lesen kann, kann sich selbst informieren. Lesen erlaubt Zutritt zu Wissen und beflügelt die Fantasie. Lesen und Schreiben helfen, die eigenen Gedanken zu strukturieren und sich selbst über seine Gefühle und Bedürfnisse klar zu werden. Die Welt der Bücher erlaubt uns Reisen zu Abenteuern und Träumen in unserem eigenen Tempo und mit unseren eigenen Bildern zu unternehmen. Lesen bedeutet Teilhabe.“ sagt Patricia Adams, stellv. Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / die Grünen Bad Bramstedt. „Mit dieser Aktion unterstützen wir nicht nur die Stiftung Lesen, sondern auch das Sozialkaufhaus "Anziehungspunkt", das wir unbedingt für die Menschen in Bad Bramstedt erhalten wollen.“

Abbildung: © Gert Albrecht für DIE ZEIT, Stiftung Lesen, Deutsche Bahn Stiftung.