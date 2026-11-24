Veröffentlicht am 24.11.2026

Bad Bramstedt. Weihnachten in zehn Kurzfilmen und mehreren Ländern: Am Freitag, 11. Dezember 2026, zeigt die Kleine Bühne Bad Bramstedt e.V. im Schlosssaal ihr weihnachtliches Kurzfilmprogramm „Ten Shorts for One -X- Mas“. Beginn ist um 19:30 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr.

Während vor dem Schloss die große Weihnachtstanne leuchtet, führen die Filme nach Neuseeland, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Russland und Belgien. In allen Geschichten geht es ums Fest, und meistens läuft es nicht ganz nach Plan: Es gibt Hindernisse und Überraschungen, spannende und berührende Momente, dazu Satire und schwarzen Humor. Die Filme stellen die Kurzfilm Agentur Hamburg und das Weihnachtsfilmfestival Berlin zur Verfügung.

Vor der Vorstellung und in der Pause gibt es Getränke und Weihnachtskekse.

Wer das Team der Kleinen Bühne kennenlernen möchte, trifft es am 16. Dezember 2026 beim BleeckZauber. Dort gibt es Gelegenheit zum Gespräch, außerdem werden Eintrittskarten verlost.

Weihnachtlicher Kurzfilmabend „Ten Shorts for One -X- Mas“ Freitag, 11. Dezember 2026, Beginn 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr) Schlosssaal, Bleeck 16, 24576 Bad Bramstedt

Eintritt: 12 €, ermäßigt 9 €, mit Ehrenamtskarte 10 €

Vorverkauf: