Veröffentlicht am 29.11.2026

Bad Bramstedt. Das Bramstedter Vokalensemble „VocaLadies“ gibt am Mittwoch, 9. Dezember, um 19.30 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Maria-Magdalenen-Kirche. Unter der Leitung von Ulf Lauenroth erwartet die Besucherinnen und Besucher ein stimmungsvoller Abend mit traditionellen und internationalen Weihnachtsliedern. Bei vielen Stücken darf das Publikum mitsingen.

Diesmal hat das Ensemble eine Überraschung vorbereitet: Bei einigen Liedern singen männliche Gesangspartner mit. Wenn die festlichen Frauenstimmen auf kräftige Männerstimmen treffen, entsteht ein ganz eigener Klang, der dem Konzert eine besondere Note gibt.

Mit dem Abend wollen die VocaLadies ihr Publikum auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen.

Termin: Mittwoch, 9. Dezember, 19.30 Uhr Ort: Maria-Magdalenen-Kirche, Bad Bramstedt Eintritt: frei