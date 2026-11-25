Veröffentlicht am 25.11.2026

Hasenmoor. Am 14. und 15. Dezember lädt der Hof Ehlers jeweils von 11 bis 17 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein. Mit hofeigenen Köstlichkeiten, Punsch am Feuer und weihnachtlichen Geschichten im Stroh bietet der Markt eine besinnliche Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel. Auf dem bunten Kunsthandwerkermarkt und im Hofladen kann nach Herzenslust gestöbert werden.

Hier lässt sich unter Anderem zwischen Schmuck aus handgeknüpftem Makramee, Schönes gefertigt aus Papier und Stoffen, sowie Dekoration aus Beton und Upcycling Projekten mit Sicherheit das ein oder andere Geschenk entdecken. Vielseitige Produkte hergestellt in der angegliederten Sozialtherapie runden das kreative Angebot ab. Groß und Klein können in der gemütlichen Jurte mit Wolle arbeiten und an verschieden Mittmachangeboten teilnehmen. Nicht zuletzt kann der eigene Weihnachtsbaum beim Tannenbaumverkauf ausgesucht und direkt mitgenommen werden.

Datum/Zeit: 12. und 13. Dezember 2026, jeweils 11 bis 17 Uhr

12. und 13. Dezember 2026, jeweils 11 bis 17 Uhr Veranstaltung: Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt Ort: Hof Ehlers, Dorfstraße 28, 24640 Hasenmoor

Hof Ehlers, Dorfstraße 28, 24640 Hasenmoor Veranstalter: Hof Ehlers

Foto: Hof Ehlers