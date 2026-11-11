Veröffentlicht am 11.11.2026

Kreis Segeberg. Ein voller Klassenraum, viele Stimmen, wechselnde Aufgaben und ständig neue Eindrücke: Was für die meisten Kinder wie selbstverständlich zum Schulalltag gehört, kann für andere eine große Herausforderung sein. Manche können ihre Aufmerksamkeit nur schwer auf eine Sache richten, andere nehmen Geräusche und Licht besonders intensiv wahr oder brauchen feste Abläufe, um sich sicher zu fühlen. Wie sich AD(H)S und Autismus-Spektrum auf das Leben und Lernen von Kindern und Jugendlichen auswirken und was ihnen im Alltag helfen kann, war Thema des 19. Segeberger Workshops für Kinder- und Jugendgesundheit. Mehr als 120 Interessierte fanden den Weg in die Jugend-Akademie nach Bad Segeberg, wobei die Zahl der Anmeldungen die der Kapazitäten deutlich überschritten hatte. Rund fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben AD(H)S. Das entspricht ein bis zwei Kindern pro Schulklasse – gerechnet auf 25 Kinder. Für das Autismus-Spektrum liegen für Deutschland keine genauen Zahlen vor. In Europa und weltweit sind aber fast ein Prozent der Kinder und Jugendlichen betroffen.

„Hinter diesen Zahlen stehen Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Begabungen, Bedürfnissen und Lebensgeschichten. Manche Verhaltensweisen können im Alltag für die Kinder selbst, ihre Familien und ihr Umfeld herausfordernd sein. Umso wichtiger sind Wissen, Geduld und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte die stellvertretende Kreispräsidentin Cordula Schultz.

Dr. Niklas Holze, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie aus Bad Segeberg, erläuterte in seinem Vortrag, wie unterschiedlich sich AD(H)S bei Kindern und Jugendlichen zeigen kann. Manche seien besonders unruhig und handelten impulsiv, andere hätten vor allem Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit zu halten, Aufgaben zu beginnen oder zu Ende zu bringen. Das könne sich auch auf das Lernen und das Miteinander in der Schule auswirken.

Holze machte deutlich, dass AD(H)S weder mit mangelnder Erziehung noch mit fehlender Motivation zu tun habe. Er zeigte, was den Schulalltag erleichtern kann: überschaubare Aufgaben, klare Strukturen, weniger Ablenkung und kurze Bewegungspausen. Wichtig sei, genau hinzuschauen, welche Schwierigkeiten ein Kind hat und welche Unterstützung es tatsächlich braucht.

Stephanie Hohndorf, Diplom-Psychologin und Mitarbeiterin des Autismus-Instituts Lübeck, zeigte, wie unterschiedlich Menschen im Autismus-Spektrum ihre Umwelt wahrnehmen und verarbeiten. Geräusche, Licht oder Berührungen könnten beispielsweise besonders intensiv empfunden werden. Auch Gespräche, soziale Situationen und unerwartete Veränderungen stellten häufig eine Herausforderung dar. Gleichzeitig haben autistische Menschen laut der Psychologin individuelle Stärken, besondere Interessen und Fähigkeiten. Um sie gut begleiten zu können, sei es wichtig, ihre Wahrnehmung und Bedürfnisse zu verstehen und das Umfeld entsprechend anzupassen.

Nach den beiden Vorträgen konnten die Teilnehmer*innen ihre Fragen in zwei altersbezogenen Foren vertiefen. Dabei ging es entweder um Kinder im Kita- und Grundschulalter oder um Jugendliche an weiterführenden Schulen. Beide Themen wurden in den Foren aufgegriffen und mit Blick auf die jeweilige Altersgruppe diskutiert.

Der Workshop richtete sich vor allem an Erzieher*innen, Lehrkräfte sowie weitere Fachkräfte, die Kinder und Jugendliche begleiten. Dabei ging es auch darum, wie medizinische, therapeutische und pädagogische Angebote zusammenspielen können. Denn entscheidend ist nicht allein eine Diagnose, sondern vor allem die Frage, was ein Kind braucht, um seinen eigenen Weg gut gehen zu können. Im Foyer der Jugend-Akademie gab es die Möglichkeit, sich an Informationsständen über Einrichtungen und Angebote im Bereich der Kinder-und Jugendgesundheit zu erkundigen und Vernetzungsgespräche zu führen.