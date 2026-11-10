Veröffentlicht am 10.11.2026

Zwei Weihnachtsmärchen hat das Kleine Theater Wahlstedt in diesem Jahr im Programm. Am Dienstag, den 8. Dezember um 15:00 Uhr wird das Märchen "Aschenputtel" nach den Gebrüdern Grimm gespielt,

Aschenputtel hat es wahrhaftig nicht einfach. Eine Stiefschwester, die sie schikaniert und eine böse Stiefmutter, die ihr immer Unrecht gibt und Aufgaben stellt, die unmöglich zu lösen sind. Und der Vater ist auf Reisen. Doch keine Sorge, in unserem Stück kommt der Humor nicht zu kurz, und am Ende schaden sich Stiefmutter und Stiefschwestern selbst als Aschenputtel, was deren schlechte Laune steigert.

Ein Klassiker der Gebrüder Grimm – für die kleinen Theaterbesucher kindgerecht, humorvoll, musikalisch aufwändig ausgestattet und liebevoll in Szene gesetzt vom Tournee Theater Hamburg.

Am Freitag, 11.12.2026 um 15:00 Uhr erleben die kleinen Theaterbesucher "Das Dschungelbuch" nach Rudyard Kipling von R. Bettinger ab 4 Jahren Regie: Ralf Bettinger.

Der schwarze Panther Bagheera ist sehr erstaunt, als er plötzlich mitten im indischen Dschungel ein verloren gegangenes Menschenkind findet. Zum Glück nimmt Familie Wolf den kleinen Mogli sofort bei sich im Rudel auf. Doch werden die Wölfe und seine Freunde ihn vor dem gefährlichen Tiger Shere Khan schützen können, vor den frechen Affen oder der Schlange Kaa, die so gerne alle hypnotisiert?

Das Tournee Theater Hamburg bringt die seit Generationen beliebte Geschichte von Rudyard Kipling in einer ganz neuen Fassung auf die Bühne. Die Geschichte des kleinen mutigen Jungen, der so gerne im Dschungel leben möchte.

Für beide Märchenveranstaltungen gibt es Karten für 17,00 € rund um die Uhr im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt. Es gibt für beide Märchen eine Aufführung um 9:00 Uhr morgens. Restkarten hierfür gibt es nur telefonisch.