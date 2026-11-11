Veröffentlicht am 11.11.2026

Blunk (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.11.2026 - 08.11.2026) kam es auf der Segeberger Straße in Blunk zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, ehe die Polizei ihn wenig später am Ortseingang zu Bad Segeberg antraf und kontrollierte. Er stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss und wurde wegen offener Haftbefehle gesucht. Die Beamten übergaben ihn anschließend einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 02:20 Uhr erhielten Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg Kenntnis über den Unfall auf der Segeberger Straße. Der 41-jährige Fahrer eines Peugeot Kleinwagens aus dem Kreis Plön und spätere Unfallverursacher befuhr die Strecke zwischen Tensfeld und Blunk zunächst hinter dem 18-jährigen Fahrer eines blauen VW aus Kiel.

Nach vorherigem dichten Auffahren überholte der 41-Jährige schließlich kurz hinter dem Ortsausgang Blunk in einer unübersichtlichen Kurve und bremste den VW daraufhin zweimal leicht aus, bevor er ersten Erkenntnissen zufolge unvermittelt eine Vollbremsung durchgeführt und so die Kollision mit dem nun hinter ihm Fahrenden provoziert habe.

Nach einem kurzen Wortgefecht, sei der Fahrer des Peugeot mit seinem Fahrzeug in Richtung Bad Segeberg gefahren und flüchtete damit unerlaubt vom Unfallort.

Die daraufhin alarmierten Beamten des Polizeireviers Bad Segeberg stellten den Peugeot kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Nähe des Ortseingangs Bad Segeberg (B432) fest und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle.

Im Rahmen dessen ergab sich der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt bei dem 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Des Weiteren war die Plakette der Hauptuntersuchung, welche am hinteren Kennzeichen des Pkw angebracht war, dem ersten Anschein nach gefälscht. Zusätzlich war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, nachdem ihm diese aufgrund vorheriger Verkehrsverstöße gerichtlich entzogen wurde.

Auch die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs erwiesen sich vor Ort als nicht eindeutig, sodass diesbezüglich ebenfalls behördliche Maßnahmen geprüft werden.

Nach ersten polizeilichen Maßnahmen führten die Beamten den Mann einer Justizvollzugsanstalt zu, da obendrein noch zwei offene Haftbefehle aufgrund nicht bezahlter Geldstrafen aus vorangegangenen Verurteilungen wegen Verkehrsdelikten bestanden.

Das Polizeirevier Bad Segeberg leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses berauschender Mittel, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Urkundenfälschung ein. Die begangenen Ordnungswidrigkeiten dokumentierten die Beamten ebenfalls. Diese treten hierbei jedoch zunächst hinter dem laufenden Strafverfahren zurück.

Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg