Veröffentlicht am 26.11.2026

Das Familienzentrum Spurensucher in Bad Segeberg bietet für Familien mit Kindern Basteltüten zum Abholen an.

Für eine schöne gemeinsame Zeit beim Basteln der Weihnachtsdekoration wird gesorgt mit den vorbereiteten, kostenlosen Basteltüten, die bei Helena Nickel per E-Mail: helena.nickel@badsegeberg.de vorbestellt und ab Montag, den 07.12.2026 in der Mühle, An der Trave 1-3, 23795 Bad Segeberg abgeholt werden können.

Alle Informationen zu Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite des Familienzentrums Spurensucher: https://kita-christiansfelde.bad-segeberg.de.