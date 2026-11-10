Veröffentlicht am 10.11.2026

Die Schule im Alsterland hat ihre Hausaufgaben aus dem ersten Treffen mit der Bildungsministerin gemacht: Aus dem Makerspace-Projekt ist das umfassende Berufsorientierungsprojekt B.E.L.T entstanden. Eine Blaupause soll es anderen Schulen ermöglichen, diesem Beispiel zu folgen. Drei interessierte Schulen waren heute bei der Präsentation dabei. Nach dem ersten Treffen mit der Bildungsministerin im April dieses Jahres hat die Schule im Alsterland ihre Erfahrungen aufgearbeitet und, wie mit der Ministerin vereinbart, in einer Blaupause festgehalten. Diese Blaupause wurde am 06.11.2026 an der Schule im Alsterland in Nahe präsentiert und vorgestellt.

Aus dem ursprünglichen Makerspace-Projekt hat die Schule zusammen mit dem Unternehmensnetzwerk Hansebelt e. V. ein umfassendes Berufsorientierungsprojekt entwickelt: B.E.L.T. (Berufe entdecken / Erfolgreich bewerben / Lernen durch Machen / Transfer in den Unterricht). Es besteht aus vier Komponenten:

• Makerspace und Schülerfirma: Der Makerspace ist die Unternehmenszentrale der Schülerfirma. Hier arbeiten Schülerinnen und Schüler an realen Aufträgen und erleben wirtschaftliches Handeln aus erster Hand. • Bewerbertage mit Hansebelt e. V.: Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 erhalten ein Bewerbertraining von Personalfachleuten aus dem Hansebelt-Netzwerk, also von Profis aus Personalabteilungen. • Ausbildungsmarktplatz und Praktikumsbörse: Im Rahmen der Bewerbertage knüpfen die Jugendlichen niedrigschwellig Kontakte zu verschiedenen Unternehmen. • Mentoring: Die Schülerfirma, aber auch alle anderen Bereiche der Schule können Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft für ihre Projekte und Fragen einladen. Diese begleiten die Schülerinnen und Schüler bei ihren Vorhaben, ob in der Schülerfirma oder im Unterricht.

Die Blaupause und das B.E.L.T. Projekt wurden durch Bettina Wache-Möhle (Hansebelt Vorstand), Simon Franke (Schulleiter Schule im Alsterland) und Alexander Karnebogen (Hansebelt Vorstand) der Ministerin und den Gästen aus Ministerium und Wirtschaft vorgestellt und an die ersten Schulen verteilt, die das Konzept übernehmen wollen: die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule in Ahrensburg, die Stecknitz-Schule in Berkentin/Krummesse und die Arnesboken-Schule in Ahrensbök.

Im Anschluss an die Präsentation wurde über die Frage diskutiert, wie Schulen Berufsorientierung umfassender denken und Unternehmen dauerhaft einbinden können. Die Antwort der Runde fiel einhellig aus: Die Verbindung von Wirtschaftsunternehmen und Schule ist eine Win-win-Situation. Schülerinnen und Schüler gewinnen Orientierung und Kontakte, Unternehmen lernen potenzielle Auszubildende früh und unkompliziert kennen, und Schulen profitieren vom Wissen aus der Praxis.

Über die Schule im Alsterland: Die Schule im Alsterland ist eine Grund- und Gemeinschaftsschule (Jahrgänge 1 bis 10) mit Standorten in Nahe und Sülfeld und rund 750 Schülerinnen und Schülern. Unter dem Motto „Zuhause im Alsterland. Neugierig auf die Welt“ steht das Schulprofil auf drei Säulen: Forschen, Gestalten, Entdecken.

Foto: Von links nach rechts: Alexander Karnebogen (Hansebelt, Bettina Wache-Möhle (Hansebelt), Arndt Schanze (Hansebelt), Dr. Dorit Stenke (Bildungsministerin), Sara Lombardino (Minimax GmbH), Simon Franke (Schule im Alsterland), Kathleen Wieczorek (Agentur für Arbeit). Foto von Imre Neufeld (Hansebelt).