Veröffentlicht am 23.11.2026

Bad Segeberg. Seit Dezember 1990 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Bad Segeberg und Teterow/MV. Auch in diesem Jahr findet das 13. Adventsleuchten am 27.11.2026 in Teterow statt. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Segeberg sind zu diesem Event eingeladen.

Für die Fahrt wurde ein Bus angemietet. Den Teilnehmern entstehen keinerlei Fahrtkosten.

Abfahrt am 27.11.,12 Uhr ab ZOB/Busbahnhof

Rückfahrt um 22 Uhr ab Teterow

Fahrtzeit ca. 2 Stunden.

Beginn des Adventsleuchten ab 15.30 Uhr

Um Planen zu können, Bitte um rechtzeitige Anmeldung bei Herrn Klaus Welsch, E-Mail sualk.33@web.de oder Telefon 0175-5462499. Weitere Informationen zum Teterower Adventsleuchten: https://www.teterow.de/tourismus/freizeittipps/veranstaltungen/aktuell/adventsleuchten