Veröffentlicht am 18.09.2026

In diesem Jahr besucht am 03.10.2026 die Partnerstadt Teterow Bad Segeberg. Alle BürgerInnen Bad Segebergs sind gegen einen Selbstkostenbeitrag von 25,00 € zur Teilnahme eingeladen.

Die Teilnehmenden erwartet folgendes Programm:

09:00-10:30 Empfang im Rathaus: Offizielle Begrüßung und kleines Frühstück sowie Auftritt des Männerchors

11:00-12:30 Geschichtspfadführung im Rathaus und am Kalkberg durch Axel Winkler

13:00-14:00 Mittagessen im Oktoberfestzelt

14:30-15:30 Führung durch den Südstadtpark durch Detlef Dreessen

15:45-17:00 Kaffeezeit im Evangelischen Bildungswerk mit einem Auftritt des Südstadt-Ukesters und Vortrag über die Südstadt-Initiative

17:00 Verabschiedung der Gäste

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Frau Julia Gabel ausschließlich per Email unter: julia.gabel@badsegeberg.de bis 25.09.2026.