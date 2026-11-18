Veröffentlicht am 18.11.2026

Lieder für die Seele“ ist Rainers persönliches Best-of – allerdings nicht im Sinne einer bloßen Rückschau, sondern als lebendiger Querschnitt durch vier Jahrzehnte Liedkunst. Aus über 1.000 Chansons und neun Soloalben wählt er die Stücke, die ihm besonders nah sind – und die sein Publikum über Jahre begleitet haben. Poetisch, humorvoll, tiefgründig und mit feiner Selbstironie erzählt er Geschichten vom Lieben, Zweifeln, Aufbrechen und Heimkommen.

Der Konzertabend in Wahlstedt wird zu einem besonderen Wiedersehen: Mit dabei ist sein langjähriger Weggefährte Thomas Keller (Saxophon, Akkordeon).

Über viele Jahre standen beide immer wieder gemeinsam auf der Bühne – auch in Wahlstedt. Umso schöner, dass sie nun in der Reihe „Bühne – hautnah erlebt“ wieder zusammenfinden.

Für dieses besondere Veranstaltung gibt es noch Karten zum Preis von 30:00 € rund um die Uhr im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.

Bühne hautnah" mit Rainer Bielfeldt und Thomas Keller Samstag, 21.11.2026 um 20 Uhr Kleines Theater Wahlstedt