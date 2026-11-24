Veröffentlicht am 24.11.2026

Bad Segeberg. Mit einem weihnachtlichen Chorkonzert am Sonntag, 29. November 2026 - dem 1. Advent - um 16.00 Uhr in der Marienkirche wird das diesjährige Weihnachtshilfswerk der Stadt Bad Segeberg eröffnet.

Es singen:

„Männerchor Bad Segeberg“

Spatzen-, Kinder- und Jugendchor Cantemus

Jubilate-Chor

„HolyGo! Pop- und Gospelchor Bad Segeberg“

„Chor Trubadix“

„Segeberger Bachchor“

Die Chöre werden die Zuhörer*innen in der stilvollen Atmosphäre der Marienkirche mit weihnachtlichen Weisen auf das bevorstehende Fest eindrucksvoll einstimmen. Die Gesamtleitung wird Andreas J. Maurer-Büntjen übernehmen.

Alle Mitbürgerinnen sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Ein Eintritt wird nicht erhoben, jedoch wird nach dem Konzert um möglichst reichlich Spenden gebeten. Der Erlös dieses Weihnachtskonzertes kommt ausschließlich bedürftigen älteren, kranken oder pflegebedürftigen Mitbürgerinnen in Bad Segeberg zugute. In den letzten Jahren haben jeweils rd. 145 Päckchen für eine kleine Weihnachtsfreude gesorgt.

Bürgermeister Toni Köppen und Bürgervorsteherin Monika Saggau bitten außerdem um weitere Spenden für das Weihnachtshilfswerk. Hierfür wurde bei der Sparkasse Südholstein ein Spendenkonto eingerichtet:

„Weihnachtshilfswerk 2026“, Sparkasse Südholstein, BLZ 230 510 30 · Kto-Nr. 647, BIC NOLADE21SHO, IBAN DE23230510300000000647

Wenn es gewünscht wird, stellt die Stadt eine Spendenbescheinigung aus.