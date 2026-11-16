Veröffentlicht am 16.11.2026

Neumünster/Kreis Segeberg. Mit drei Landtagsabgeordneten und Direktkandidaten sowie weiteren Bewerberinnen und Bewerbern ist die CDU aus dem Kreis Segeberg auf der Landesliste für die Landtagswahl am 18. April 2027 vertreten. Bei der Aufstellung der Liste auf der Landesvertreterversammlung am Sonnabend in den Holstenhallen in Neumünster standen für die 25 Segeberger Delegierten die personelle Vorbereitung auf den Wahlkampf und die Vertretung ihres Kreises im Mittelpunkt.

Mit ihren Landtagsabgeordneten und Direktkandidaten Ole Plambeck auf Listenplatz 11, Sönke Siebke auf Platz 37 und Patrick Pender auf Platz 41 geht die Segeberger CDU mit einem parlamentarisch erfahrenen Team in die Vorbereitung der Landtagswahl. CDU-Kreisvorsitzender Plambeck konnte krankheitsbedingt nicht an der Doppelveranstaltung teilnehmen.

Jasmin Warnick erreichte Listenplatz 32 und ist damit die bestplatzierte Bewerberin ohne Direktkandidatur. Die Landesschatzmeisterin der Jungen Union aus Henstedt-Ulzburg verschafft dem politischen Nachwuchs aus dem Kreis Segeberg damit eine sichtbare Position auf der Landesliste.

Weitere Bewerberinnen und Bewerber aus dem Kreis Segeberg sind nach einer Blockwahl mit 96,16% Zustimmung Bettina Becker aus Bad Segeberg auf Platz 54, Kattendorfs CDU-Vorsitzende Melanie Haak auf Platz 60 und Boostedts neuer CDU-Vorsitzender Gerrit Jacob auf Platz 63. Es folgen der Kreistagsabgeordnete Matthias Malassa aus Wahlstedt auf Platz 71, Sara Hübner aus Boostedt auf Platz 78 und der Kreistagsabgeordnete Alexander Storjohann aus Seth auf Platz 79. Merle-Marie Lauff aus Bad Bramstedt erreichte Platz 83, die Kreistagsabgeordnete Constanze Rode aus Leezen Platz 86 und Frederike Schildt aus Boostedt Platz 88.

Die CDU-Landesliste verbindet die Direktkandidaturen in den Wahlkreisen mit der landesweiten Aufstellung der Partei. Jeder zweite Listenplatz ist mit einer Frau besetzt. Angeführt wird die Liste vom Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden Daniel Günther mit 96,76 Prozent der Stimmen von den 251 Wahlberechtigten. Günthers humorvolle Rede wurde mit viel Applaus gefeiert. Ihm folgt die Landtagspräsidentin Kristina Herbst.

Schleswig-Holsteins ehemaliger Ministerpräsident Peter Harry Carstensen wurde mit der Gerhard-Stoltenberg-Medaille ausgezeichnet und in den bis auf den letzten Platz besetzten Holstenhallen mit stehenden Ovationen gefeiert. Bundeskanzler Friedrich Merz hielt eine motivierende einstündige Rede, die mehrfach von Beifall unterbrochen wurde.

Die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein sorgte mit Bundesaußenminister Johann Wadephul und dem Europaabgeordneten Niclas Herbst im Tagespräsidium für einen professionellen Ablauf der Veranstaltung.

Neben der Listenaufstellung beschloss der vorgeschaltete Landesparteitag Anträge zur Stärkung der Gemeinden, der Bildung und des Bevölkerungsschutzes. Für den Kreis Segeberg besonders bedeutsam sind die Forderungen, das Förderprogramm LEADER und die AktivRegionen über 2027 hinaus verlässlich abzusichern.

Weitere Beschlüsse zielen auf eine bessere Krisenvorsorge an Schulen und eine landesweite Aufklärungskampagne gegen Falschinformationen und digitale Manipulation. Außerdem sprach sich der Parteitag für eine lückenlose Registrierung von Drohnen und eine wirksamere Abwehr von Spionage und Sabotage aus. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen kreis- und organisationsübergreifenden Ausbildungsverbund für den Bevölkerungsschutz zu prüfen. Gemeinsame Übungen und eine abgestimmte Nutzung vorhandener Einrichtungen sollen die Einsatzkräfte stärken und kommunale Doppelinvestitionen vermeiden.

Foto (vlnr.): Melanie Haak, Gerrit Jacob, Daniel Günther, Melanie Bernstein MdB (stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende, Patrick Pender, Sönke Siebke, Constanze Rode, Frederike Schildt, Ursula Michalak (stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende), Sara Hübner und Jasmin Warnick.