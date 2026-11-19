Veröffentlicht am 19.11.2026

Kreis Segeberg. Uwe Voss , CDU-Ortsvorsitzender in Nahe und Kreisvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV), Gerrit Jacob, CDU-Ortsvorsitzender in Boostedt und Nils Rypina, Mitglied des CDU-Kreisvorstands, verstärken zukünftig als Bürgerliche Mitglieder die Arbeit der CDU-Kreistagsfraktion.

„Erfahrung ist kein Ballast“, betont Uwe Voss, der bereits bis 2018 Erfahrungen als direkt gewählter Abgeordneter in der Kreispolitik sammelte. Ein gemeinsames Anliegen ist es, die Belastungen durch die Erhöhung der Kreisumlage für die Städte und Gemeinden erträglich zu gestalten.

Foto: Verstärkung für die CDU-Kreistagsfraktion: Uwe Voss (von links), Gerrit Jacob und Nils Rypina.