Veröffentlicht am 18.11.2026

Kreis Segeberg / Bad Segeberg – Mit Beginn der dunklen und nassen Jahreszeit wächst die Sorge vieler Fußgänger vor E-Rollern auf Gehwegen und in Fußgängerzonen. Immer häufiger berichten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere ältere Menschen, von gefährlichen Begegnungen mit E-Roller-Fahrern, die verbotenerweise auf Gehwegen unterwegs sind oder Fußgängerzonen als Abkürzung nutzen. Die Senioren-Union im Kreis Segeberg sieht diese Entwicklung mit großer Sorge und fordert konsequente Maßnahmen zum Schutz der Fußgänger.

„In den vergangenen Tagen bin ich mehrfach von Seniorinnen und Senioren angesprochen worden, die sich kaum noch in die Stadt trauen, weil sie Angst vor E-Rollern haben, die mit hoher Geschwindigkeit über Bürgersteige und durch Fußgängerzonen fahren – häufig ohne Rücksicht auf andere Menschen. Ich habe solche Situationen selbst erlebt, sogar auf Gehwegen entgegen der Fahrtrichtung“, berichtet die Kreisvorsitzende der Senioren-Union, Ursula Michalak.

Besonders gefährlich ist, dass E-Roller nahezu geräuschlos unterwegs sind. Wenn ein E-Roller mit bis zu 20 km/h von hinten auf einem Gehweg heranfährt, wird er häufig erst im letzten Moment wahrgenommen. Fußgänger erschrecken, versuchen auszuweichen und können dabei leicht stürzen. Gerade ältere Menschen, Personen mit Rollator oder Rollstuhl sowie Eltern mit Kinderwagen sind dadurch besonders gefährdet.

„Es kann nicht sein, dass Menschen aus Angst vor einem plötzlich auftauchenden E-Roller ihre Bewegungsfreiheit einschränken und sich nicht mehr unbeschwert in ihrer Stadt bewegen können. Gehwege müssen sichere Bewegungsräume für Fußgänger bleiben“, betont Michalak.

Wie dringlich das Thema ist, zeigen die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes: Im Jahr 2025 registrierte die Polizei bundesweit 16.496 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden. Das entspricht einem Anstieg von 38,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bei diesen Unfällen kamen insgesamt 38 Menschen ums Leben. Weitere 1.895 Personen wurden schwer und 16.184 leicht verletzt. Auch Fußgänger waren betroffen: Drei Menschen, die zu Fuß unterwegs waren, starben bei E-Scooter-Unfällen.

Besonders aufhorchen lässt ein weiterer Wert: Mit 21,6 Prozent war die falsche Benutzung von Gehwegen und Fußgängerzonen das am häufigsten festgestellte Fehlverhalten der E-Roller-Fahrer.

„Diese Zahlen dürfen wir nicht einfach zur Kenntnis nehmen. Es geht nicht darum, moderne Mobilität zu verhindern, sondern darum, dass sie nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Menschen stattfindet. Die Sicherheit der Fußgänger darf nicht der Bequemlichkeit anderer geopfert werden“, erklärt Ursula Michalak.

Die Senioren-Union Kreis Segeberg fordert deshalb:

Konsequente Kontrollen und spürbare Sanktionen: Das verbotene Befahren von Gehwegen und Fußgängerzonen muss regelmäßig kontrolliert und konsequent geahndet werden. Verstöße dürfen nicht folgenlos bleiben. Kenntnis- und Befähigungsnachweis: Wer mit einem E-Roller am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen möchte, sollte zuvor die wichtigsten Verkehrsregeln und Sicherheitsvorschriften nachweisen müssen. Stärkung des Fußgängerschutzes: Gesetzgeber und Kommunen müssen die Sicherheit der Fußgänger stärker in den Blick nehmen und klare Verantwortlichkeiten sowie Haftungsregeln für E-Roller-Fahrer sicherstellen.

Die Senioren-Union wendet sich ausdrücklich nicht gegen E-Roller als modernes Verkehrsmittel. Sie können eine sinnvolle Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs sein und zur Mobilität beitragen. Voraussetzung ist jedoch eine verantwortungsvolle Nutzung unter Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln.

„Wir wollen kein Gegeneinander von Jung und Alt, sondern ein rücksichtsvolles Miteinander. Jeder muss sich im öffentlichen Raum sicher bewegen können – ob mit dem E-Roller, zu Fuß, mit dem Rollator oder mit dem Kinderwagen. Aber eines muss klar sein: Gehwege sind für Fußgänger da. Das verbotene Fahren mit E-Rollern auf Gehwegen und in Fußgängerzonen darf nicht zur Selbstverständlichkeit werden“, so Ursula Michalak.

Die Senioren-Union im Kreis Segeberg appelliert deshalb an alle E-Roller-Fahrer, insbesondere in der dunklen und nassen Jahreszeit, aufmerksam, vorausschauend und rücksichtsvoll zu fahren. Gleichzeitig sind Behörden, Gesetzgeber und Kommunen gefordert, für die Einhaltung der bestehenden Regeln zu sorgen.

Sichere Gehwege sind ein Stück Lebensqualität. Sie müssen für alle Menschen da sein – unabhängig von Alter und Mobilität.