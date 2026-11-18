Veröffentlicht am 18.11.2026

Kaltenkirchen (ots) - Das PR Kaltenkirchen führte am 17.11.2026 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr mit eigenen und Unterstützungskräften aus Bad Segeberg und Neumünster Verkehrskontrollen im Revierbereich Kaltenkirchen im Hinblick auf die Nutzung von E-Scootern durch. Hintergrund war die Feststellung von wiederkehrenden Verstößen und die Rückmeldung aus der Bevölkerung, die sich mit den Feststellungen der Polizei deckte.

E-Scooter sind gemäß rechtlicher Einordnung Elektrokleinstfahrzeuge mit einer Haltestange und einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Sie dürfen nur von einer Person genutzt werden. Die Person muss das 14. Lebensjahr vollendet haben. E-Scooter müssen versichert sein. Die Versicherung endet automatisch am letzten Tag im Februar eines jeden Jahres und muss ab dem 01.03.eines jeden Jahres neu beantragt werden.

Häufig festgestellte Verstöße beziehen sich auf die Benutzung durch zwei Personen, Verstöße gegen die Versicherungspflicht und technische Veränderungen in Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit. Im Rahmen der Kontrolle wurde der abfließende Verkehr von drei Schulen im Revierbereich in Bad Bramstedt, Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg durch insgesamt 17 Beamtinnen und Beamte kontrolliert.

In Henstedt-Ulzburg stellten die Einsatzkräfte neben diversen Ordnungswidrigkeiten einen nicht versicherten und einen getunten E-Scooter fest. Am getunten E-Scooter war zudem die Versicherungsplakette abgeklebt worden.

Mittels App-Tuning war der Roller fast drei mal schneller als die erlaubten 20 km/h. Zudem wurde ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter im Bereich des Inklusionsspielplatzes nahe der Straße "Dammstücken" angetroffen.

In Kaltenkirchen erwischten die Kontrollkräfte in zwei Fällen jeweils 12-jährige Kinder auf einem E-Scooter. Zudem wurden drei Scooter kontrolliert, die mittels App-Tuning schneller als erlaubt fuhren. An einem Scooter stellten die Beamten technische Veränderungen fest, die zum Erreichen einer höheren Geschwindigkeit führten. Ein Scooter war nicht versichert. Die Polizisten leiteten zahlreiche Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In Bad Bramstedt stellten die Beamtinnen und Beamten ebenfalls zahlreiche Ordnungswidrigkeiten fest und manipulierte sowie nicht versicherte E-Scooter zunächst sicher. Strafverfahren gegen die jugendlichen Beschuldigten wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Insgesamt fuhren in den fünf Nachmittagsstunden rund 100 E-Scooter in die Kontrollstellen.