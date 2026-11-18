Veröffentlicht am 18.11.2026

Bad Segeberg. Literatur und die faszinierende Welt der Fledermäuse treffen aufeinander: Das Noctalis – Welt der Fledermäuse startet eine neue Veranstaltungsreihe und lädt zu besonderen Lesungen in seine Räumlichkeiten am Kalkberg ein. Den Auftakt bilden drei Veranstaltungen zwischen November 2026 und Januar 2027. Dabei dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf spannende Geschichten, persönliche Begegnungen mit Autorinnen und Autoren sowie interessante Einblicke in die Entstehung der Bücher freuen.

Den Anfang macht am 28. November 2026 um 16:00 Uhr die Autorin Dorothea Flechsig, die aus ihrer beliebten SANDOR-Buchreihe liest. Im Mittelpunkt steht die außergewöhnliche Fledermaus SANDOR, deren Abenteuer kleine und große Leserinnen und Leser begeistern. Was könnte besser zu einer Lesung im Noctalis passen als Geschichten rund um eine Fledermaus?

Am 12. Dezember 2026 um 17:00 Uhr geht es weiter mit der Autorin Finja Stoldt, die aus ihrer Buchreihe SEKANDERT liest. Für sie ist der Besuch im Noctalis ein Heimspiel: In den vergangenen Jahren hat sie im Sommer Besucherinnen und Besucher durch den Kalkberg geführt und kennt die besondere Umgebung bestens. Nun kehrt sie als Autorin zurück und nimmt das Publikum mit in die Welt ihrer Geschichten. Eine schöne Gelegenheit, sie einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.

Ein besonderer lokaler Bezug erwartet die Gäste am 16. Januar 2027 um 16:00 Uhr: Dann stehen die Bücher MARA UND FRIDO im Mittelpunkt. Geschrieben wurden sie von Paul Jeute und Julia Osbahr, die Illustrationen stammen von Claudia Posingis. Die Geschichten spielen am Kalkberg – also genau an dem Ort, an dem auch die Lesung stattfindet. Eine Besonderheit hat die Illustratorin im Ärmel: Sie wird mit den Zuhörenden live zeichnen und die Geschichten zum Leben erwecken!

Lesung und Ausstellung in einem Ticket

Alle drei Veranstaltungen bieten mehr als nur ein literarisches Erlebnis: Im Eintrittspreis ist der Besuch der Erlebnisausstellung Noctalis – Welt der Fledermäuse am jeweiligen Veranstaltungstag bereits enthalten. Besucherinnen und Besucher können ihren Lesungsbesuch somit mit einer Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt der Fledermäuse verbinden.

Die Eintrittspreise betragen 15 Euro für Erwachsene, 14 Euro ermäßigt und Kinder zwischen 4 und 14 Jahren zahlen 12 Euro.

Die drei Lesungen bilden den Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe im Noctalis. Auch für den Zeitraum bis März 2027 sind bereits weitere Termine und Veranstaltungen in Planung. Das Noctalis möchte damit einen zusätzlichen kulturellen Treffpunkt schaffen, an dem Literatur, Natur und besondere Geschichten zusammenkommen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Tickets gibt es im Online-Shop unter: https://noctalis-shop.de/collections/tickets

Das Noctalis freut sich auf zahlreiche Bücherfans, neugierige Entdeckerinnen und Entdecker sowie alle, die einen besonderen Nachmittag in der Welt der Geschichten und Fledermäuse verbringen möchten.