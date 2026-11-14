Veröffentlicht am 14.11.2026

Kreis Segeberg. Kriegsgräber erinnern an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Sie mahnen zum Frieden und machen Geschichte begreifbarer. Landrat Jan Peter Schröder unterstützt deshalb den diesjährigen Aufruf des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und bittet die Menschen im Kreis Segeberg, sich mit einer Spende an der Haus- und Straßensammlung des Volksbundes zu beteiligen Die Sammlung findet seit dem 1. November bis zum 1. Dezember 2026 statt. In diesem Zeitraum sind ehrenamtliche Helfer*innen mit und ohne Uniform unterwegs, um Spenden für den Volksbund zu sammeln.

„Kriegsgräberstätten machen die Folgen von Krieg und Gewalt sichtbar. Sie erinnern daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Der Volksbund bewahrt das Gedenken an die Opfer und gibt ihre Geschichte an jüngere Generationen weiter. Diese Arbeit ist heute wichtiger denn je und verdient unsere Unterstützung“, sagt Landrat Jan Peter Schröder.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde 1919 gegründet. Er kümmert sich weltweit um die Anlage und Pflege von Kriegsgräberstätten. Darüber hinaus engagiert er sich in der Bildungsarbeit und ermöglicht jungen Menschen, sich beispielsweise bei internationalen Jugendbegegnungen mit der Geschichte auseinanderzusetzen und aus ihr zu lernen. Damit der Volksbund diese Arbeit künftig fortsetzen kann, ist er auf Spenden und Unterstützung angewiesen. Landrat Schröder bittet daher die Bürger*innen im Kreis Segeberg, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Sammlung zu beteiligen.