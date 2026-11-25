Veröffentlicht am 25.11.2026

Bad Segeberg. Mit ehrenamtlichem Einsatz, Einnahmen aus Losverkäufen und Spenden unterstützt der Lions Club Segeberg regelmäßig eine Reihe von Projekten und Einrichtungen in und um Bad Segeberg. Die Einnahmen aus dem aktuellen Jahr aus der Großen Lions-Tombola und dem Lions-Golfturnier schaffen eine gute Grundlage, dass der Club weiter helfend in der Region aktiv sein kann.

„Ein gutes Ergebnis, um nun auch wieder Gutes tun zu können.“ stellt Dr. Broder Brodersen, Präsident des Lions Clubs Segeberg, zufrieden fest. Während der verschiedenen „Lions-Activities“ wurden die Lions-Mitglieder häufiger gefragt, wofür das Geld denn konkret eingesetzt würde – ein deutliches Zeichen des Interesses an der Arbeit des Clubs.

„Dieses Interesse wollen wir gern befriedigen, in dem wir immer mal wieder über besondere Unterstützungen berichten. So ist es schön, dass wir aktuell die Hospizarbeit und die palliative Versorgung in unserer Region und damit heimische Einrichtungen bei ihrer unschätzbaren Arbeit fördern können.“ macht Kai Gräper, als Vorsitzender der Fördergesellschaft des Lions Club Segeberg für die Finanzen zuständig, deutlich.

Bereits in den vergangenen Jahren hat der Segeberger Service-Club Einrichtungen, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige begleiten, in einer anschließenden Trauerphase unterstützen und ihnen damit ein würdevolles Leben bis zuletzt ermöglichen, mit Spenden geholfen. „Neu ist in diesem Jahr, dass sich der Vorstand der Lions-Fördergesellschaft entschieden hat, vier engagierte Organisationen aus dem Bereich Hospizarbeit und palliative Versorgung zeitgleich und schwerpunktmäßig zu fördern – auch um damit den öffentlichen Blick auf diese sehr anspruchsvolle Arbeit, die für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert ist, zu lenken.“ erläutert Kai Gräper.

Ausgewählt wurden der Hospizverein Segeberg e.V., die Muschel e.V., das Palliativnetz NAVIS gGmbH und das Palliativnetz Travebogen gGmbH (Team Nord Bad Segeberg), die jeweils mit einer Förderung in Höhe von 2.000,-- Euro unterstützt werden.

Der Hospizverein Segeberg e.V. hat sich bereits seit dem Jahr 1993 das Ziel gesetzt, jedem Menschen eine den eigenen Bedürfnissen entsprechende letzte Lebenszeit und ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Dieter Freese formuliert es so: „Wir helfen ‚tragen‘, schenken Menschen in ihrer letzten Lebenszeit sowie den An- und Zugehörigen Zeit, offene Ohren und psychosoziale Begleitung, für die Hinterbliebenen sind wir mit unseren Angeboten für Trauernde da.“

Und ergänzt zur Unterstützung durch den Lions Club Segeberg: „Wir bedanken uns für die großzügige Spende und die damit zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung. Wir freuen uns sehr über diesen Beitrag, den wir für unsere Trauerarbeit nutzen können, die sich rein aus Spenden finanziert - und für viele Menschen so wichtig ist!“

Die Muschel e. V. ist als ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst seit 2006 an der Seite von Familien, die sich durch eine schwere Erkrankung, das Sterben oder den Tod eines geliebten Familienmitglieds in einer schwierigen Lebenssituation befinden – so wenn ein Kind lebensverkürzend erkrankt ist oder ein Elternteil eine entsprechende Diagnose erhalten hat und für die Kinder Beratungs- und Unterstützungsbedarf besteht. Auch die Muschel e.V. hat ergänzende Trauerangebote.

„Wir wollen Da-sein und gemeinsam aushalten. Durch Beratung und Begleitung können wir unseren Familien in ihren besonderen Lebenssituationen zur Seite stehen, sie stärken und ein wenig Normalität und Sicherheit im Alltag zurückgeben.“ macht die Koordinatorin Lisa Kirbach - Ansprechpartnerin für Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kinder- und Jugendlichen – deutlich. „Es ist wunderbar und keineswegs selbstverständlich, dass uns erneut eine so großzügige Spendensumme zuteilwird. Dafür sind wir sehr dankbar.

Mit der Spende möchten wir den Kindern zum einen mit Weihnachtsgeschenken eine Freude bereiten. Zum anderen soll die Spende der Musiktherapie für lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihren Familien zugutekommen. Dieses besondere Angebot begleitet die Familien meist über viele Monate bis Jahre hinweg. Es schenkt ihnen wertvolle Momente der Freude, der Nähe und des gemeinsamen Erlebens und bietet gerade in einer herausfordernden Lebenssituation eine wichtige Unterstützung.“

Geschäftsführerin Kerstin Mielke (Leitung Pflege) führt zum Palliativnetz Navis gGmbH aus: „Wir sind ein Team aus erfahrenen Pflegefachkräften und Ärztinnen und Ärzten mit palliativer Zusatzqualifikation. Mit jahrelanger Erfahrung in der palliativen Versorgung – sowohl im klinischen als auch im ambulanten Bereich – haben wir unsere Zusammenarbeit stetig professionalisiert.“ Und ihr Kollege - GeschäftsführerDipl.-Med. Johannes-Christian Witte (Leitender Palliativarzt) - ergänzt: „Die einfühlsame und individuelle medizinische, pflegerische, soziale und psychische Begleitung unserer Patienten sowie ihrer Angehörigen steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Im Rahmen der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) arbeiten wir dabei mit den anderen drei anwesenden Organisationen sehr eng und vertrauensvoll zusammen. “

„Dass der Lions Club Segeberg in diesem Jahr die Hospizarbeit und palliative Versorgung in den Mittelpunkt seiner Innenstadt-Tombola stellt und dabei an das Palliativnetz Navis gedacht hat, berührt uns sehr. Die Förderung in Höhe von 2.000 Euro ist für uns eine große Unterstützung und zugleich eine wunderbare Anerkennung für die Arbeit unseres Teams.“ freut sich Kerstin Mielke. „Spenden sind für uns unverzichtbar, denn vieles, was unseren Patientinnen und Patienten am Lebensende hilft, übernehmen die Krankenkassen nicht oder erst nach langer Bearbeitungszeit. Ihre Förderung kommt damit ganz unmittelbar den Menschen zugute, die wir begleiten.“

Palliativnetz Travebogen gGmbH (Team Nord Bad Segeberg)

„Wir sind dem Lions Club Segeberg für diese großzügige Spende und die damit verbundene Wertschätzung unserer Arbeit sehr dankbar. Mit dieser Unterstützung werden wir Materialien für die Aroma- und Akkupressurtherapie erwerben. Diese ergänzenden Angebote werden von unseren Patient:innen als besonders wohltuend empfunden und tragen dazu bei, ihre Lebensqualität zu verbessern. Darüber hinaus möchten wir drei Finger-EKG-Geräte und ein Otoskop anschaffen, die wichtige medizinische Untersuchungen direkt vor Ort ermöglichen. So können wir unseren Patient:innen zusätzliche, oftmals belastende, Facharztbesuche ersparen. Die Spende hilft uns somit, schwerstkranke Menschen noch individueller und ganzheitlicher zu begleiten. Dafür danken wir dem Lions Club Segeberg von Herzen“, betont Sabrina Roedszus, Geschäftsführerin des Palliativnetz Travebogen.

Ob in der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV), der Beratungsambulanz oder der Akademie – beim Palliativnetz Travebogen steht der Mensch immer im Mittelpunkt.

„Wir als Palliativnetz Travebogen gGmbH mit unseren über 140 Mitarbeitenden unterstützen, begleiten und beraten als gemeinnützige Einrichtung jährlich mehr als 1600 schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren An- und Zugehörige in den Regionen Lübeck, Bad Segeberg, Bad Oldesloe und Kaltenkirchen“, erklärt sie.

“Es ist sehr beeindruckend, was die verschiedenen Organisationen jede für sich, aber gerade auch im Zusammenspiel untereinander bzw. mit weiteren Akteuren in den vergangenen Jahrzehnten in unserer Region erreichen konnten. Ein früheres Tabu-Thema ist durch menschlichen und in besonderer Weise herzlichen Einsatz in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen.“ fasst Lions-Präsident Dr. Broder Brodersen zusammen. „Und wie wir heute auch persönlich wahrnehmen konnten, fällt den Aktiven trotz bereits langjähriger Arbeit oder gerade durch diese lange und intensive Arbeit noch neue wichtige Erweiterungen ein, um noch mehr für die Betroffenen oder zunehmend auch die Angehörigen leisten zu können. Gerade auch als praktizierender Arzt bin ich immer wieder sehr angetan von diesem Engagement.“

„Für uns Lions passen diese Konzepte zu unserer Arbeit, mit der überall dort unterstützen wollen, wo Hilfe in unserer Region notwendig ist – ob bei den Kindern im KiTa- oder Schulalter bis hin zum Ende der Lebenszeit. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere Unterstützung für die Hospizarbeit und die palliative Versorgung auch im Sinne unserer vielen „Tombola-, Golf- und Waldweihnachts-Kunden“ ist!“ schließt der für die Finanzen verantwortliche Lion Kai Gräper.

Der nächsten Activity – Verkauf von Glühwein und anderen heißen Getränken findet im Rahmen der Waldweihnacht des Erlebniswalds Trappenkamp am 5. und 6. Dezember 2026 statt. Hier möchten die Lions wieder Gelder für „gute Sachen“ einnehmen und freuen sich auf intensiven Besuch.