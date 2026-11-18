Veröffentlicht am 18.11.2026

Bad Segeberg (ots) - Seit nun gut eineinhalb Monaten wird das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg unter der Leitung des Ersten Polizeihauptkommissars (EPHK) Marcel Kretschmer geführt. Er übernahm Anfang Oktober die Amtsgeschäfte von Sandra Barenscher, die zuvor ein Jahr Lang die Geschicke des Revieres in ihrer Hand hatte. Zur Aufnahme seiner Arbeit begrüßte der Leitende Polizeidirektor, Herr Ralph Garschke, den neuen Amtsinhaber.

Der 48-jährige verheiratete Familienvater aus dem Kreis Pinneberg kam im August 1996 zur Polizei und übernahm nach seinem Studium Aufgaben überwiegend in seiner heutigen Heimat. So war er auf der Polizeistation Uetersen, auf der ehemaligen Leitstelle in Pinneberg und als Dienstgruppenleiter sowie Leiter des Ermittlungsdienstes auf dem Polizeirevier in Wedel tätig. Aber auch Ämter als Stationsleiter (Uetersen), Revierführungsbeamter (Pinneberg) und Leitstellenführungsbeamter in Elmshorn bekleidete Kretschmer zwischen 1999 und 2026.

Zwei Ausflüge machte der neue Revierleiter in die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung. Dort unterrichtete er von Juli 2005 bis Januar 2006 und von Juli 2006 bis Januar 2007 auf dem jeweiligen Abschlusslehrgang Strafnebenrecht.

Marcel Kretschmer freut sich sehr auf die neue Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung. Ihm ist bewusst, dass eine Dienststelle vor allem von den Menschen lebt, die sich tagtäglich mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein für ihre Aufgaben einsetzen. Deshalb ist es ihm besonders wichtig, zunächst zuzuhören, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen und ein Verständnis für die bestehenden Strukturen, Herausforderungen und Stärken zu entwickeln.

Für seine neue Tätigkeit hat er sich vorgenommen, Bewährtes zu erhalten, neue Impulse zu setzen und gemeinsam mit den Beschäftigten die Dienststelle zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Dabei möchte er auf eine offene Kommunikation, gegenseitiges Vertrauen und einen respektvollen Umgang auf allen Ebenen setzen.

Dazu ergänzt der neue Chef von rund 55 Mitarbeitenden: "Ein besonderes Anliegen ist mir, ein Arbeitsumfeld zu fördern, in dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, ihre Fähigkeiten einbringen und sich gemeinsam mit der Dienststelle weiterentwickeln können. Ich möchte klare Ziele setzen, Entscheidungen transparent gestalten und auch in herausfordernden Situationen ansprechbar sein. Führung bedeutet für mich nicht nur, Verantwortung zu übernehmen und Orientierung zu geben, sondern auch, zuzuhören, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden. Mein Anspruch ist es, die Dienststelle fachlich stark, menschlich und als verlässlichen Partner nach innen und außen weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gestalten."