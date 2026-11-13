Veröffentlicht am 13.11.2026

Im Rahmen der Kampagne "Orange the World" setzen die Kooperationspartner Polizei, Stadt Bad Segeberg, KIK-Koordinierungsstelle und Frauenfachberatungsstelle Bad Segeberg ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November senden die Polizeidirektion Bad Segeberg gemeinsam mit der Stadt Bad Segeberg, der KIK-Koordinierungsstelle des Kreises Segeberg und der Frauenfachberatungsstelle Bad Segeberg ein klares Signal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Die Aktion findet im Rahmen der EU-Women Kampagne "Orange the World" statt.

Termin: 16.11.2026 - Uhrzeit: 14.30 Uhr - Ort: Orange Bank, Backofenwiese/Seeufer, 23795 Bad Segeberg

An der "ersten" orangenen Bank der Stadt Bad Segeberg, Backofenwiese/Seeufer, möchten die Stadt Bad Segeberg, vertreten durch Herrn Bürgermeister Toni Köppen und Gleichstellungsbeauftragte Frau Inge Diekmann, sowie die KIK-Koordinierungsstelle des Kreises Segeberg und die Frauenfachberatungsstelle Bad Segeberg, vertreten durch Frau Luisa Golin, und Leiter der Polizeidirektion Bad Segeberg, Ralph Garschke, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dieses nach wie vor drängende Problem aufmerksam machen und dabei ein sichtbares Zeichen setzen.

Gewalt gegen Frauen ist kein Einzelfall, sondern eine gesellschaftliche Realität, denn laut UN erlebt jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt, von Belästigung im öffentlichen Raum bis hin zu Häuslicher Gewalt und systematischer Unterdrückung.

Bei den Deliktsbereichen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt gehen die eben genannten Institutionen strukturiert und vernetzt vor, um hier einen größtmöglichen Opferschutz zu erreichen.