Veröffentlicht am 25.11.2026

Kreis Segeberg. Ein Kind vorübergehend oder dauerhaft bei sich aufnehmen und ihm ein sicheres Zuhause geben: Wer sich vorstellen kann, Pflegefamilie oder -person zu werden, hat oft viele Fragen. Antworten darauf gibt der Pflegekinderdienst des Kreises Segeberg bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 3. Dezember, von 15 bis 17 Uhr in der Adlerstraße 13 in Wahlstedt.

Eine erfahrene Pflegemutter wird dabei sein und aus ihrem Alltag berichten. Sie erzählt von ihren Erfahrungen, den Herausforderungen und den schönen Momenten im Zusammenleben mit einem Pflegekind. Interessierte können ihre Fragen stellen und sich unverbindlich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren.

Neben Menschen, die sich eine dauerhafte Aufnahme eines Pflegekindes vorstellen können, sucht der Pflegekinderdienst aktuell auch Familien/Personen für die Bereitschaftspflege.

Dabei geht es um Kinder, die kurzfristig aus einer Krisensituation heraus oder wegen einer möglichen Gefährdung ihres Wohls nicht bei ihren Eltern bleiben können. Bereitschaftspflegefamilien nehmen diese Kinder manchmal sehr spontan auf – auch nachts oder unter der Woche. Die Aufnahme ist nicht auf Dauer angelegt: Je nach Situation kehrt das Kind zu seinen Eltern zurück oder zieht in eine andere, längerfristige Betreuung.

Wer sich vorab informieren möchte, kann außerdem den neuen Podcast des Pflegekinderdienstes hören. Darin geht es um Fragen, die auch bei den Informationsveranstaltungen häufig gestellt werden: Wie alt darf ich sein, um Pflegefamilie zu werden? Wie sehen die ersten Schritte aus? Muss ich bereits eigene Kinder haben oder andere Erfahrungen in der Betreuung von Kindern mitbringen?

Der Podcast gibt einen Einblick in das Thema und hilft dabei, eine erste Vorstellung davon zu bekommen, was es bedeutet, ein Pflegekind aufzunehmen. Zu hören ist er unter www.segeberg.de/podcast.

Eine Anmeldung per E-Mail an pflegekinderdienst@segeberg.de ist bis Mittwoch, 2. Dezember, erforderlich. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Angemeldete Personen erhalten eine Bestätigung per E-Mail.