Veröffentlicht am 10.11.2026

Ein Polizeieinsatz darf mit Zwang durchgesetzt werden. Doch auch dabei gelten strafrechtliche Grenzen. Eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs zeigt, warum es auf die konkrete Situation ankommt – und weshalb Betroffene Verletzungen und Abläufe sorgfältig dokumentieren sollten.

Bad Segeberg. Ein Autofahrer weigert sich auszusteigen. Die Situation eskaliert. Später stehen sich unterschiedliche Schilderungen gegenüber: War die Gewalt erforderlich oder ging ein Beamter zu weit? Für Betroffene ist das häufig eine belastende Frage. Sie betrifft körperliche Verletzungen ebenso wie das Vertrauen in staatliches Handeln.

Mit einem solchen Fall befasste sich der Bundesgerichtshof. Ein Polizeibeamter setzte gegen einen psychisch erkrankten Autofahrer unter anderem Pfefferspray, Tritte und einen Schlagstock ein. Zwischen beiden bestanden bereits seit Jahren persönliche Konflikte. Der Mann hatte ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen und sich im Fahrzeug verschanzt.

Der BGH bestätigte mit Beschluss vom 26. August 2026 den Schuldspruch wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt. Nur über die Strafe muss erneut entschieden werden. Öffentlich mitgeteilt wurde die Entscheidung am 4. November 2026.

Ein berechtigter Anlass erlaubt nicht jedes Mittel

Die Polizei muss Straftaten verfolgen und Gefahren abwehren können. Dass ein Einsatz einen berechtigten Anlass hat, beantwortet aber noch nicht die Frage, welche Gewalt dabei zulässig ist.

Der BGH stellt auf einen besonderen strafrechtlichen Maßstab ab. Nicht jeder verwaltungsrechtliche Fehler macht die Gewaltanwendung automatisch zur Straftat. Eine Grenze ist jedenfalls erreicht, wenn die Amtsausübung aus Sicht des handelnden Beamten offensichtlich unverhältnismäßig ist.

Für die Beurteilung zählt deshalb der konkrete Ablauf: Welche Gefahr bestand? Was wusste der Beamte? Welche Handlung sollte durchgesetzt werden? Welche anderen Möglichkeiten gab es?

Was Betroffene nach einem Vorfall tun können

Wer bei einem Polizeieinsatz verletzt wird, sollte sich zeitnah medizinisch untersuchen lassen. Wichtig sind eine genaue Beschreibung der Beschwerden und die ärztliche Dokumentation der Befunde. Auch zunächst unscheinbare Verletzungen können für die spätere Aufklärung bedeutsam sein.

Hilfreich ist außerdem ein möglichst früh angefertigtes Gedächtnisprotokoll: Ort, Zeit, beteiligte Personen, Aufforderungen und die Reihenfolge der Ereignisse. Zeugen sollten mit ihren Kontaktdaten festgehalten werden. Vorhandene Fotos und andere Beweismittel sollten im Original erhalten bleiben.

Bei eigenen Aufnahmen ist rechtliche Vorsicht geboten: Insbesondere die unbefugte Aufnahme nichtöffentlich gesprochener Worte kann strafbar sein. Ein laufendes Handy ist deshalb keine pauschal rechtssichere Lösung.

Strafanzeige und eigener Tatvorwurf können zusammentreffen

Ein Vorwurf gegen einen Beamten und ein Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen können nebeneinander bestehen. Wer selbst etwa wegen Widerstands oder eines tätlichen Angriffs beschuldigt wird, sollte deshalb vor einer ausführlichen Stellungnahme zur Sache rechtlichen Rat einholen. Beschuldigte dürfen schweigen und einen Verteidiger hinzuziehen.

Eine sachliche Aufklärung braucht möglichst verlässliche Beweise. Medizinische Befunde, Zeugen und eine genaue Rekonstruktion helfen dabei, berechtigte Zwangsanwendung von strafbarer Gewalt zu unterscheiden.

Entscheidung: BGH, Beschluss vom 26. August 2026 – 2 StR 469/25; Pressemitteilung vom 4. November 2026.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Er wurde redaktionell erstellt und mit Hilfe von KI sprachlich bearbeitet.

Foto: KI-generiertes Symbolbild: Eine angespannte Situation bei einer Verkehrskontrolle. Die Darstellung zeigt keine tatsächlichen Beteiligten des besprochenen Falls.