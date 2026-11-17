Veröffentlicht am 17.11.2026

Bad Segeberg. Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums möchte die Senioren-Union Bad Segeberg nicht nur feiern, sondern auch etwas Bleibendes weitergeben. Die Alters- und Pflegepension Haus Parkblick hatte sich einen Laubbaum gewünscht. Dieser Wunsch wurde nun erfüllt: Bei einer gemeinsamen Pflanzaktion wurde heute eine Blutbuche auf dem Gelände der Einrichtung gepflanzt.

Mit dabei waren Andree Hoffmann, Chef der Einrichtung, seine Tochter und Juniorchefin Lea Hoffmann, Ina Roth, stellvertretende CDU-Ortsvorsitzende, sowie Klaus Bülck und Ursula Michalak vom Vorstand der Senioren-Union. Gemeinsam wurde der Baum gepflanzt und anschließend kräftig gewässert.

Alle Beteiligten hoffen nun, dass die Blutbuche gut anwächst, prächtig gedeiht und den Bewohnerinnen und Bewohnern von Haus Parkblick über viele Jahre Freude bereitet. Ein schönes Zeichen zum 25-jährigen Jubiläum: Nicht nur zurückblicken, sondern etwas für die Zukunft pflanzen!

Foto: (vlnr) Ursula Michalak, Klaus Bülck, Andree Hoffmann, Lea Hoffmann und Ina Roth