Veröffentlicht am 24.11.2026

Bad Segeberg. Was entsteht, wenn sieben Künstlerinnen ihre ganz unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen? Antworten darauf gibt es im Dezember in der Villa Flath. Dort zeigen sieben Künstlerinnen aus dem Kunstkreis Alster zum ersten Mal gemeinsam ihre Arbeiten.

Zu sehen sind Werke von Marika Fleck, Birgit Lehfeldt, Katja Matzen, Andrea Plötz, Susanne Krüger, Kerstin Lietz und Sigrid Pieper. Die Bandbreite reicht von Acryl- und Aquarellmalerei über Collagen, Grafiken und Mixed-Media-Arbeiten bis zu Skulpturen aus Ton und Pappmaché. Jede der Künstlerinnen bringt ihre eigene Handschrift und eigene Themen mit. So entsteht eine vielseitige Schau, die zum Schauen, Entdecken und zum Austausch einlädt.

Die Ausstellung ist an zwei Wochenenden geöffnet: vom 4. bis 6. Dezember und vom 11. bis 13. Dezember 2026, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Eröffnet wird sie mit einer Vernissage am Freitag, 4. Dezember, um 17 Uhr. Ein festes Ende ist nicht geplant. Die Künstlerinnen freuen sich darauf, mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Gemeinschaftsausstellung des Kunstkreises Alster Villa Flath, Bismarckallee 5, 23795 Bad Segeberg 4. bis 6. und 11. bis 13. Dezember 2026, jeweils 11–18 Uhr Vernissage: Freitag, 4. Dezember 2026, 17 Uhr