Veröffentlicht am 13.11.2026

Wahlstedt. The Italian Tenors & Band - das sind Luca Sala, Bruno Almeida und Evans Tonon - kommen am Donnerstag, den 19. November 2026 um 20:00 Uhr mit ihrem Programm „Intenso Italiano“ ins Kleine Theater Wahlstedt.

The Italian Tenors interpretieren in ihrem neuen Programm „Intenso Italiano“ die beliebtesten italienischen Pop- und Filmklassiker auf höchstem musikalischem Niveau klassisch neu und versprühen dabei jede Menge italienische Lebensfreude. Die umjubelten Konzerte enden meist mit Standing Ovations!

Alle drei sind schon seit Jahren auf den Opernbühnen zu Hause, aber für sie war es schon immer spannend, ihre musikalische Herkunft der Klassik mit ihrem Faible für die italienische Popmusik zu vereinen.

Kleines Theater Wahlstedt The Italian Tenors & Band Donnerstag,19. November 20:00 Uhr

Für diese Veranstaltung gibt es noch Karten ab 47,40 € rund um die Uhr im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.