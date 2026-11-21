Veröffentlicht am 21.11.2026

Bad Segeberg. Am 25. November wird weltweit der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen begangen. Ein Tag, an dem es um Sichtbarkeit, Aufklärung und Solidarität geht. Dass es den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen seit Jahrzehnten gibt, bedeutet leider nicht, dass sein Ziel erreicht ist. Im Gegenteil: Die weiterhin hohen Zahlen häuslicher Gewalt zeigen, dass Schutz, Prävention und Beratung dringend gebraucht werden. Der 25. November erinnert deshalb daran, dass Gewalt gegen Frauen nicht als persönliches Schicksal oder „Beziehungsproblem“ abgetan werden darf. Es handelt sich um eine gesellschaftliche Aufgabe. Jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt, Kontrolle und Angst. Damit dieses Recht Wirklichkeit werden kann, braucht es nicht nur Gesetze und Strafverfolgung, sondern auch gut erreichbare Beratungs- und Schutzangebote, Prävention und eine Gesellschaft, die hinsieht.

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen hat eine lange Geschichte. Er erinnert an die drei Schwestern Patria, Minerva und María Teresa Mirabal, die sich in der Dominikanischen Republik gegen die Diktatur von Rafael Trujillo engagierten und am 25. November 1960 ermordet wurden. 1981 machten Frauenrechtsaktivistinnen aus Lateinamerika und der Karibik den 25. November zum Gedenktag gegen Gewalt an Frauen. 1999 erklärte schließlich die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 25. November offiziell zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Der Tag ist daher kein „Feiertag“, sondern ein Tag des Erinnerns und des Handelns. Weltweit finden Veranstaltungen, Informationskampagnen, Demonstrationen und Aktionen statt. Auch in Deutschland wird der 25. November genutzt, um auf bestehende Hilfsangebote aufmerksam zu machen und deutlich zu machen: Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache.

In der Beratungsarbeit zeigt sich immer wieder, dass Gewalt viele Gesichter hat. Sie beginnt nicht erst dort, wo körperliche Verletzungen entstehen. Gewalt kann bedeuten, dass eine Person kontrolliert, mit wem sich eine andere Person trifft oder wann sie nach Hause kommt. Es kann bedeuten, dass ihr Geld vorenthalten wird, dass sie nicht arbeiten darf, ständig abgewertet oder bedroht wird. Auch Stalking, sexuelle Gewalt, Isolation oder die Kontrolle gemeinsamer Kinder können Teil eines Gewaltgeschehens sein. Für Betroffene ist es häufig schwierig, diese einzelnen Verhaltensweisen als zusammenhängendes Muster zu erkennen.

Ein Thema, das in der Beratungsarbeit zunehmend eine zentrale Rolle einnimmt, ist digitale Gewalt. Das Smartphone ist heute für fast alle Menschen ein alltäglicher Begleiter. Genau das kann es für gewaltausübende Personen zu einem wirkungsvollen Instrument der Kontrolle machen. Wo befindet sich die Partnerin? Mit wem schreibt sie? Welche Fotos hat sie auf ihrem Handy? Welche Nachrichten bekommt sie? Welche Accounts nutzt sie? Wer kann auf ihre E-Mails, ihre Cloud oder ihre sozialen Netzwerke zugreifen? Technische Möglichkeiten machen Kontrolle teilweise sehr einfach. Standortfreigaben können aktiviert sein, Passwörter können bekannt sein oder irgendwann einmal weitergegeben worden sein. Gemeinsame Geräte, Familienaccounts oder gespeicherte Zugangsdaten können dazu führen, dass eine Person Zugriff auf Bereiche hat, die ihr eigentlich gar nicht mehr offenstehen sollten. Besonders problematisch ist dabei, dass Betroffene häufig selbst gar nicht genau wissen, wer eigentlich worauf Zugriff hat. Deshalb ist digitale Sicherheit inzwischen ein Thema, das in der Beratung bei ganz unterschiedlichen Anliegen mitgedacht werden muss. Wenn eine Frau von Stalking berichtet, muss beispielsweise auch die digitale Ebene betrachtet werden. Wenn es um Trennung oder Nachstellung durch einen Ex-Partner geht, stellt sich die Frage, ob möglicherweise weiterhin Zugänge zu Accounts, Geräten oder Standortdaten bestehen.

Und auch bei scheinbar ganz anderen Beratungsanliegen kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob digitale Kontrolle eine Rolle spielt. Digitale Gewalt zeigt dabei sehr deutlich: Technik ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist der Einsatz von Technik, um Macht, Kontrolle und Überwachung auszuüben.

Eine besondere Möglichkeit, das Thema sichtbar zu machen, bietet die Brötchentütenaktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. Die Idee dahinter: Brötchentüten werden zu Informationsträgern. Dort, wo Menschen normalerweise schnell ihr Brot oder ihre Brötchen kaufen, begegnet ihnen plötzlich eine Botschaft, die zum Nachdenken anregt. Gleichzeitig können auf den Tüten wichtige Telefonnummern und Beratungsangebote abgedruckt werden. Die Aktion wird mittlerweile in verschiedenen Regionen Deutschlands durchgeführt. So auch in verschiedenen Bäckereifilialen im Kreis Segeberg. Eine Brötchentüte kann das Problem nicht lösen. Aber sie kann einen Gedanken auslösen. Sie kann eine Telefonnummer sichtbar machen.

Zwischen 10 und ca. 12 Uhr werden am 25.11.2026 auf und um den Marktplatz in Bad Segeberg herum 400 Brötchen in Tüten verteilt, die Informationen zu Hilfsmöglichkeiten in der Region beinhalten. Durchgeführt wird die Aktion vom Segeberger Frauennetzwerk, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Segeberg, der Frauenfachberatungsstelle Bad Segeberg und dem KIK-Netzwerk. Ansprechpersonen sind vor Ort für Fragen und Gespräche.

Betroffene und Angehörige häuslicher Gewalt können sich unter 04551 3818 an die Frauenfachberatungsstelle Bad Segeberg in der Oldesloer Straße 20 oder an das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter 116 016 wenden.

Verfasst von Luisa Golin, Mitarbeiterin der Frauenfachberatungsstelle.