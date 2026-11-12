Veröffentlicht am 12.11.2026

Kreis Segeberg. Die Geflügelpest breitet sich in Schleswig-Holstein weiter aus. Auch im Kreis Segeberg wurde das Virus bereits in zwei Haltungen nachgewiesen. Um weitere Infektionen zu verhindern, müssen Geflügelhalter*innen mit mindestens 50 Tieren diese ab Montag, 16. November, vor Wildvögeln schützen. Sie müssen dafür entweder im Stall oder in einer entsprechend gesicherten Voliere untergebracht werden. Geflügelausstellungen, -märkte und ähnliche Veranstaltungen sind ab sofort nicht mehr erlaubt. Die Gefahr, dass Wildvögel das Virus in Geflügelbestände einschleppen, ist derzeit besonders hoch. Seit Oktober wurden in Schleswig-Holstein mehrere Ausbrüche der Vogelgrippe festgestellt. Gleichzeitig steigt die Zahl infizierter und verendeter Wildvögel. Auch in den Nachbarkreisen und in Hamburg gibt es Nachweise. Das Friedrich-Loeffler-Institut schätzt das Risiko einer Übertragung auf Hausgeflügel bundesweit als hoch ein.

Wer muss seine Tiere schützen? Die Stallpflicht gilt für alle Geflügelhalter*innen im Kreis Segeberg, die mindestens 50 Tiere halten. Dazu gehören unter anderem Hühner, Puten, Enten, Gänse, Wachteln und Fasane.

Insgesamt betrifft dies im Kreisgebiet 130 Geflügelhaltungen mit rund 1,15 Millionen Tieren. Wer weniger als 50 Tiere hält, muss diese nicht zwingend in den Stall bringen. Der Kreis empfiehlt aber auch diesen Halter*innen, ihre Tiere vorsorglich vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen.

Was ist jetzt zu beachten? Die Tiere dürfen nicht mehr ungeschützt im Freien herumlaufen. Sie müssen entweder in einem geschlossenen Stall oder in einer geeigneten Voliere untergebracht werden. Diese muss so durch geeignete Vorrichtungen gesichert sein, dass Wildvögel weder von oben noch von den Seiten eindringen können.

Auch Futter und Wasser müssen so angeboten werden, dass Wildvögel keinen Zugang dazu haben. Die Schutzvorrichtungen müssen außerdem stabil genug sein, um Wind und Wetter standzuhalten.

Keine Geflügelmärkte und Ausstellungen Geflügelausstellungen, -börsen, -märkte und vergleichbare Veranstaltungen dürfen ab sofort im gesamten Kreisgebiet nicht mehr stattfinden. Wo Tiere aus unterschiedlichen Beständen zusammenkommen, besteht die Gefahr, dass sich das Virus schnell weiterverbreitet und in bislang nicht betroffene Geflügelhaltungen gelangt.

Verdacht auf Vogelgrippe sofort melden Wer bei seinen Tieren Anzeichen einer möglichen Geflügelpest bemerkt, muss dies umgehend dem Veterinäramt melden. Auch wer seine Geflügelhaltung bisher noch nicht beim Kreis registriert hat, muss dies nachholen. Anzugeben ist dabei die Tierart, die Anzahl der Tiere, der Standort und die Art der Haltung. E-Mail: veterinaer@segeberg.de

In begründeten Einzelfällen können Halter*innen beim Veterinäramt eine Ausnahme von der Stallpflicht beantragen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro rechnen.

Der Kreis Segeberg beobachtet die weitere Entwicklung. Sollte sich die Situation verschärfen, könnte die Stallpflicht auch auf Geflügelhaltungen mit weniger als 50 Tieren ausgeweitet werden.

Weitere Informationen zur Vogelgrippe und dazu, wie Geflügel geschützt werden kann, gibt es unter www.schleswig-holstein.de/gefluegelpest sowie auf der Homepage des Kreises. Dort ist auch die Allgemeinverfügung hinterlegt: https://www.segeberg.de/geflügelpest.