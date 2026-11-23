Veröffentlicht am 23.11.2026

Bad Segeberg. Am Sonnabend, 28. November sind die Kinder ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz gefragt. Gemeinsam mit dem langjährigen Weihnachtsmannwecker Uwe Voss und seinem neuen Moderationspartner Sascha Bove sollen sie den Weihnachtsmann lautstark aus dem Schlaf holen. Der Unternehmerverein „Wir für Segeberg“ lädt zum Mitmachen ein.

Gemeinsam mit Bläsern vom Posaunenchor der Segeberger Kirchengemeinde werden bekannte Weihnachtslieder gesungen und traditionelle Weihnachtsgedichte für den Weihnachtsmann aufgesagt. Advent, Advent…

Wunschzettel für Weihnachtsengel Dorina

Wer einen Wunschzettel oder einen Brief an den Weihnachtsmann geschrieben hat, kann ihn mitbringen. Weihnachtsengel Dorina sammelt die Wunschzettel und Briefe der Kinder ein. Als Dank fürs Wecken gibt es von Familie Belli kostenlose Zuckerwatte und Freifahrten auf dem Kinderkarussell.

Mit der Drehleiter auf den Marktplatz

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg holt den Weihnachtsmann mit ihrer Drehleiter von seinem Sommer- Domizil ab. Anschließend schaltet der Weihnachtsmann mit Hilfe der Kinder die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ein.