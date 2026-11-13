Veröffentlicht am 13.11.2026

Trappenkamp (ots) - Gestern (12.11.2026), gegen 11.11 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Falschfahrer auf der Bundesautobahn 21 zwischen den Anschlussstellen Trappenkamp und Wahlstedt. Ein silberner Honda JAZZ sollte demnach auf dem Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Bad Segeberg auf der Kieler Streckenführung unterwegs gewesen sein. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte am Nachmittag angetroffen und sein Führerschein beschlagnahmt werden. Es werden weitere Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam dem Zeugen auf der A21 in Höhe der Anschlussstelle Daldorf auf der Fahrbahn Richtung Kiel ein silberfarbener Honda Jazz entgegen, der auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Segeberg fuhr. Kurz zuvor war der Zeuge von einer schwarzen BMW Limousine mit Heckspoiler überholt worden. Mindestens dieser musste dem Jazz offenbar ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die eingesetzten Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg

(PABR) konnten den Honda vorerst nicht mehr antreffen und vermuten daher, dass dieser entweder bei Wahlstedt von der Autobahn abgefahren war oder gewendet hatte. Da durch den Zeugen das Kennzeichen des silbernen Wagens mitgeteilt wurde, suchten die Polizisten die Anschrift des Halters in Trappenkamp auf. Hier konnten sie auch den 78-jährigen deutschen Fahrzeugführer antreffen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Entgegenfahren auf Autobahnen verantworten.

Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden oder aber als Zeugen sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim PABR Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551 - 884 3440 oder per Email an badsegeberg.pabr@polizei.landsh.de zu melden.

Bereits in der Nacht zu Sonntag (08.11.2026) kam es zwischen 03:34 Uhr und 03:41 Uhr zu einem ähnlichen Fall zwischen Trappenkamp und Bornhöved. Demnach fuhr nach jetzigem Sachstand ein PKW falsch auf die Autobahn auf und bewegte sich auf dem Fahrstreifen nach Kiel in Richtung Bad Segeberg. Ein nachfolgender Gelenkbus fuhr dem PKW versehentlich hinterher.

Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg

Während der PKW an einer bislang unbekannten Anschlussstelle die Autobahn verlassen hatte, wendete der Bus, um dann in die richtige Richtung zu fahren.

Zuvor hätten mehrere Fahrzeugführer Gefahrenbremsungen durchführen und auf den Standstreifen ausweichen müssen. Der Busfahrer konnte auf dem Rastplatz Schackendorf angehalten und kontrolliert werden. Gegen ihn wird ermittelt.

Gesucht werden auch hier der Fahrzeugführer des PKW und Geschädigte, die dem PKW und/oder dem Bus ausweichen mussten sowie weitere Zeugen.