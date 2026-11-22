Veröffentlicht am 22.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Nach dem Gottesdienst um 10:00 Uhr gibt es von 11:00-18:00 Uhr am 1. Advent – 29. November 2026 – zum 23. Mal ein buntes Markttreiben rund um die Erlöserkirche Henstedt.

Während des Marktes wird am Nachmittag zweimal ein Musikprogramm in der Kirche angeboten, und zwar einmal vom Flötenensemble (14 Uhr) und vom Blechbläserensemble Bokhorst (16 Uhr). Besucher des Marktes sind herzlich eingeladen, zu diesen Zeiten in die Erlöserkirche zu kommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Um 14:00 Uhr tritt das Henstedter Blockflötenensemble auf. Bei dem Konzert des Henstedter Blockflötenensembles unter der Leitung von Christine Gerdes werden traditionell sowohl weihnachtliche als auch folkloristische Werke zum Besten gegeben. Hierbei möchte das 9-köpfige Ensemble eine lockere und friedlich feierliche Atmosphäre verbreiten.

Zur Eröffnung startet das Ensemble mit zwei feierlichen Stücken von Johann Sebastian Bach, dem „Air“ und dem „Adagio affetuoso“. Es folgen: Weihnachtshymne (Mendesson-Bartholdy), Vivaldi Pastorale, Ombra mai fu (Händel), Pavane Faure mit Gitarrenbegleitung. Anschließend musiziert das Ensemble fünf folkloristische Werke aus dem Bereich der „Klezmer Musik“ und bereichert das Programm zusätzlich durch bekannte deutsche und englische Adventslieder, bei denen zum Mitsingen eingeladen wird.

Um 16:00 Uhr folgt das Blechbläser-Ensemble Bockhorst. Der Name des Programms mit Posaunen, Trompeten, Flügel- und Waldhörnern, Euphonium und Tuba unter Leitung von Joscha Jensen lautet in diesem Jahr „Advent und Weihnacht in Film und Musik“. Es spielen Bläser aus Bockhorst Advents- und Weihnachtsmusik, um die Gäste in weihnachtliche Stimmung zu versetzen, und auch hier besteht die Möglichkeit, selbst mitzusingen.