Veröffentlicht am 26.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Sechs Kilogramm Kittenfutter – jeden Tag! So groß ist derzeit der Appetit der jüngsten Bewohner im Tierheim Henstedt-Ulzburg. Die Zahl der aufgenommenen Katzenbabys ist so hoch wie nie. Umso größer ist die Freude über eine Spende in Höhe von 500 Euro, die Claudia Meyer, Ortsvorsitzende der CDU Henstedt-Ulzburg, an Petra Lund vom Vorstand des Tierheims Henstedt-Ulzburg e.V. überreichte.

„Wir werden von dem Geld Kittenfutter kaufen. Davon brauchen wir momentan besonders viel“, freut sich Petra Lund. Kitten nennt man Katzen in ihrer ersten Lebensphase. Gerade die Kleinsten brauchen viel Fürsorge, regelmäßige Fütterung und besondere Aufmerksamkeit. Für das Tierheim bedeutet der aktuelle Ansturm eine enorme zusätzliche Belastung – sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Versorgung der Tiere.

Ein möglicher Grund für die vielen Neuzugänge könnte die bevorstehende Kastrationspflicht für Freigängerkatzen sein, die ab Januar 2027 gelten soll. Offenbar werden vermehrt junge Katzen ausgesetzt. Dabei gilt die Pflicht nicht für Katzen, die ausschließlich in der Wohnung leben und niemals nach draußen gelangen. Dennoch scheuen möglicherweise manche Katzenhalter die Kosten einer Kastration. Für die Tiere kann das dramatische Folgen haben.

Die 500 Euro stammen aus den Einnahmen des CDU-Kartoffelfestes im Oktober. „Wir wollten mit dem Erlös etwas Gutes vor Ort bewirken. Dass das Geld jetzt gerade den kleinsten Tierheimbewohnern zugutekommt, freut uns besonders“, erklärte Claudia Meyer.

Wer das Tierheim besucht, merkt schnell: Hier wird mit viel Herzblut gearbeitet. Die Räume sind sauber, gepflegt und liebevoll eingerichtet. Doch trotz aller Mühe wird es eng. Das Tierheim platzt aus allen Nähten. „Der geplante Umzug nach Kisdorf und die damit verbundene Vergrößerung kommen keinen Tag zu früh“, betont Petra Lund.

Wer selbst helfen möchte, hat dazu bald Gelegenheit: Am 12. Dezember von 11 bis 14 Uhr lädt das Tierheim zur traditionellen Tierbescherung ein. Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen. Mit Futter- und Sachspenden können sie den tierischen Bewohnern eine kleine Weihnachtsfreude bereiten.

Denn eines ist sicher: Auch wenn Katzenbabys mit ihren großen Augen und tapsigen Pfoten besonders schnell die Herzen erobern – jedes Tier verdient Fürsorge, Schutz und ein liebevolles Zuhause. Und manchmal beginnt Hilfe ganz einfach mit einem Sack Kittenfutter.

Foto: Petra Lund, Vorstand des Tierheims (Dritte von rechts), übernimmt die Spende der CDU Henstedt-Ulzburg.