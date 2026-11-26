Veröffentlicht am 26.11.2026

Alveslohe. Zum siebten Mal veranstaltet der Lions Club Alveslohe seinen Virtuellen Nikolauslauf. Vom 29. November bis 7. Dezember 2026 können alle mitlaufen, wo sie wollen und so weit sie wollen. Mit dem Startgeld erfüllt der Club gemeinsam mit der Lebenshilfe Weihnachtswünsche von Kindern.

Der Lions Club Alveslohe lädt zum 7. Virtuellen Nikolauslauf ein. Gelaufen wird dort, wo die Teilnehmenden möchten: im Wald, im Park oder auf der eigenen Hausrunde. Auch die Strecke legt jede und jeder selbst fest. Kinder unter 16 Jahren laufen bis zu einer Stunde oder bis zu fünf Kilometer. Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können fünf, zehn oder mehr Kilometer laufen.

Der Lauf hat einen guten Zweck. Mit dem Startgeld erfüllen die Lions zusammen mit der Lebenshilfe Weihnachtswünsche von Kindern. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder bis 15 Jahre 6 Euro. Wer möchte, kann außerdem Laufpaten suchen, zum Beispiel Großeltern, Eltern, Kollegen, Freunde oder den Chef. Sie können zusätzlich spenden. „Jeder Euro zählt“, betont der Veranstalter.

Als Dankeschön bekommen alle Teilnehmenden eine Weihnachtsmann-Helfer-Urkunde mit ihrer eigenen Laufleistung.