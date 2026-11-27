Veröffentlicht am 27.11.2026

Kisdorf (ots) - Am Donnerstagabend, dem 26. November 2026, alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn um 19:14 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Kisdorf mit dem Einsatzstichwort "FEU" (Feuer, Standard) in die Straße Kisdorf-Feld nach Kisdorf. Aufgrund der Gebäudeart und des Alarmierungshinweises, dass es im Bereich des Kamines/Schornstein brennen sollte wurde direkt ein Hubrettungsfahrzeug aus Kaltenkirchen mitalarmiert.

Im Einsatzverlauf erfolgte eine Erhöhung des Einsatzstichworts auf "FEU G" (Feuer, größer als Standard) und somit die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Winsen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung sowie Flammen in der Nähe des Heizungsrohres auf dem Anbau eines, zum Wohnhaus gebauten landwirtschaftlichen Gebäudes sichtbar.

Um an den Brandherd zu gelangen war eine großflächige Dachöffnung erforderlich. Da das Dachkonstruktion aus verschiedenen Schichten und Materialien bestand, wurde es im Bereich des Feuers unter Atemschutz im Innenbereich sowie auch im Außenbereich über die Drehleiter geöffnet.

Hierzu lösten mehrere Trupps unter Atemschutz im Inneren des Gebäudes die Deckenkonstruktion in mühsamer Handarbeit, um an die Glutnester zu gelangen.

Parallel dazu wurde über die Drehleiter mittels Rettungssäge und Trennschleifer das Dach sowie die Blechkonstruktionen im Außenbereich geöffnet. Die Brandbekämpfung erfolgte direkt im Innen- und im Außenangriff.

Diese gesamten Maßnahmen brachten den Erfolg, dass eine Brandausbreitung in den Wohntrakt mit angrenzendem Wohnhaus verhindert werden konnte.

Um 21:54 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten längere Zeit an.

Gegen 22:25 Uhr wurde die Feuerwehr Winsen aus dem Einsatz entlassen und weitere Maßnahmen zurückgebaut. Um 23:54 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet.

Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Kisdorf

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