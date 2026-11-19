Veröffentlicht am 19.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Bücher stöbern, Waffeln genießen, Kekse backen und Weihnachtslieder singen: Am Samstag, 28. November 2026, lädt die Gemeinde St. Petrus von 15 bis 18 Uhr zu einem stimmungsvollen Adventsnachmittag ins Gemeindehaus ein.

In den Süßwarenregalen der Supermärkte werden wir oft schon Ende August auf Weihnachten eingestimmt. Aber Stollenkonfekt bei 30 Grad im Schatten? Das geht doch wirklich ein bisschen zu früh! Wir finden: Die Adventszeit ist die schönere Gelegenheit, sich auf Weihnachten einzustimmen – und genau dazu möchten wir herzlich einladen.

Am Samstag, 28. November, von 15 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher im Gemeindehaus St. Petrus ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Ob gemütliches Beisammensein, kreative Aktivitäten oder gemeinsame Erlebnisse – hier ist für jeden etwas dabei.

Schon im Flur lädt der beliebte alljährliche Bücher-Flohmarkt zum Stöbern und Entdecken ein. Im Gemeindesaal wartet ein gemütliches Café mit Kuchen, Keksen und frisch gebackenen Waffeln. Wer noch auf der Suche nach kleinen Geschenkideen ist, kann außerdem den Weihnachts-Basar besuchen.

Auch für Kinder gibt es viel zu erleben: An der Backstation im Kindergarten können kleine Bäckerinnen und Bäcker selbst Kekse backen. Im Jugendbüro wird um 15.20 Uhr und um 16.40 Uhr vorgelesen. Dazwischen und darüber hinaus können sich die etwas größeren Gäste bei einem Kickerturnier messen. Im Seminarraum gegenüber stehen Spiele und Filme auf dem Programm, während im Mehrzweckraum nach Herzenslust gebastelt werden darf.

Ein musikalischer Höhepunkt erwartet die Gäste um 16 Uhr im Gemeindesaal: Dann werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, begleitet von Musik. Zum Abschluss lädt die Gemeinde um 17.45 Uhr zu einer kurzen Andacht in die Kirche ein – eine schöne Gelegenheit, für einen Moment innezuhalten und sich auf die besondere Zeit des Jahres einzustimmen.

Ob allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie: Der Adventsnachmittag in St. Petrus bietet Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, gemeinsam kreativ zu werden und die Vorfreude auf Weihnachten zu teilen.